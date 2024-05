Nam Dinh : efforts des gardes-frontières pour lutter contre la pêche INN

Les gardes-frontières de la province de Nam Dinh (Nord) sont déterminés à ne pas permettre aux navires de pêche non qualifiés à mener des activités en mer et à punir strictement ceux qui enfreignent la loi visant à empêcher la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le commandant Vu Chi Công, chef du poste de garde-frontière du port de Hai Thinh, a déclaré que son poste diffusait régulièrement des informations afin que les gens comprennent mieux les réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN. Donc, la plupart des pêcheurs n'ont été coupables d'aucune violation de la loi.

Les gardes-frontières de la province se sont également coordonnés avec les autorités locales et d'autres forces compétentes pour organiser des rencontres afin que 100% des propriétaires de navires signent un engagement de respect strict des dispositions de la Loi sur la pêche et d’installation d'équipements de surveillance satellitaire pour tous les navires de pêche d'une longueur de 15 m ou plus.

La province compte environ 1.760 bateaux de pêche, dont 531 de 15 m ou plus. Parmi eux, 521 ont installé des équipements de suivi satellitaire, soit un taux de 97%.

Depuis le début de cette année, les autorités provinciales ont appliqué plus de 20 infractions administratives pour plus de 230 millions de dôngs d'amendes. Les gardes-frontières de la province ont découvert et traité six affaires et huit personnes impliquées qui ont dû payer plus de 100 millions de dôngs d'amendes.

