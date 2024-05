Hô Chi Minh-Ville

Le 1er Festival international du ginseng, des arômes et des plantes médicinales



Photo : VNA/CVN

L'événement, tenu pour la première fois au Vietnam, est organisé par le Service des affaires extérieures de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec d'autres unités.

Pour cette première édition, le festival a réussi à rassembler 15 pays, 20 villes et provinces du Vietnam et 160 entreprises présentant des produits et modèles de production du ginseng, des arômes et des plantes médicinales, ainsi que 40 stands de gastronomie à base de ginseng et de plantes médicinales.

La manifestation propose également des activités de promotion du commerce et du tourisme ainsi que des séminaires thématiques.

Promotion du ginseng vietnamien

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Vo Van Hoan, a déclaré que ce festival était une opportunité pour les localités et les entreprises d'échanger et de promouvoir des produits, des arômes et des plantes médicinales de qualité. Cela devrait contribuer ainsi à accélérer le commerce, les investissements, le tourisme, et à présenter des marques réputées de ginseng, d'arômes et de plantes médicinales à la clientèle nationale et internationale.

Photo : VNA/CVN

Le festival est également l'occasion de promouvoir le développement des industries du ginseng, des arômes et des plantes médicinales, créant des opportunités pour Hô Chi Minh-Ville, d'autres localités, les entreprises nationales et étrangères d'échanger et de partager leurs expériences, de rechercher des partenaires, d’améliorer le valeur et l’image du ginseng vietnamien. L'événement présente à l’échelle mondiale des produits à base de ginseng vietnamien, des arômes et des plantes médicinales, notamment le ginseng Ngoc Linh.

Expériences culturelles vivantes

Outre des objectifs économiques, les activités du festival offrent également aux visiteurs des expériences culturelles vivantes, leur permettant de découvrir les produits rares à base de ginseng, les arômes et les plantes médicinales endémiques à l’échelle nationale et internationale.

Le vice-président Vo Van Hoan a ajouté que ce premier festival international contribuait à la mise en œuvre de la Décision N°611 du Premier ministre sur le programme de développement du ginseng vietnamien pour 2030, avec orientation à l'horizon 2045, ainsi que de la Résolution du XIe Congrès du Parti de Hô Chi Minh-Ville, mandat 2020-2025, sur "l'application des sciences et technologies dans la production agricole".

Le Vietnam est connu pour son économie en développement aux nombreuses caractéristiques culturelles. L’industrie du ginseng, des arômes et des plantes médicinales joue un rôle important dans le développement socio-économique et culturel du pays. En effet, ces produits figurent parmi les secteurs les plus concurrentiels et sont exportés vers de nombreux pays et territoires du monde entier.

Photo : BTC/CVN

Ginseng Ngoc Linh

Dans le Programme de développement du ginseng vietnamien vers 2030, avec vision à l'horizon 2045, récemment signé par le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, des objectifs spécifiques et ambitieux ont été définis. Ils concernent notamment la conservation du ginseng vietnamien à l'état sauvage, associée à la protection et au développement des forêts ainsi qu'à la conservation de la biodiversité forestière, l'élargissement des zones de culture, la production d'un ginseng vietnamien d'origine claire répondant aux normes, ou encore l'investissement et la construction d'installations de transformation préliminaire.

Les images originales reconstituant la forêt de ginseng Ngoc Linh K5 (dans la province de Kon Tum, sur les hauts plateaux du Centre) sont le point culminant du festival. Elles offrent aux visiteurs l'opportunité d'explorer une partie de la beauté majestueuse et sauvage de la forêt primaire et d'en apprendre davantage sur les ginsengs rares du Vietnam, ainsi que le processus de protection et de développement de cette plante médicinale précieuse dans les forêts et montagnes de Ngoc Linh.

Durant trois jours, ce festival international présente également un espace d'exposition du ginseng, des arômes et des plantes médicinales du Vietnam, des pavillons nationaux et internationaux, des stands gastronomiques, des séminaires sur le ginseng, les arômes et les plantes médicinales, une série de programmes d'échanges culturels et artistiques, ainsi qu'un programme d'échange sur de délicieux plats à base de ginseng et d'arômes.

Tân Dat/CVN