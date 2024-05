La province de Bà Ria-Vung Tàu sanctionne six affaires de pêche INN

La Police de la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) a enquêté et traité six affaires liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a-t-on appris mardi 28 mai d’une réunion sur les résultats de traitement des infractions aux règles de prévention et de lutte contre la pêche INN.