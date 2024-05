La vénériculture de Bên Tre certifiée par le MSC

Photo : VNA/CVN

C'est la troisième fois que la vénériculture de Bên Tre obtient cette certification, dont la période de validité va du 23 mai 2024 au 22 mai 2029. En 2009, les palourdes Bên Tre avaient obtenu la certification MSC qui avait été reconduite pour la deuxième fois en 2016.

La certification du MSC constitue un atout pour la province d'élargir son marché de consommation, en particulier en créant un consensus communautaire sur la question du développement durable pour cette pêche à l'avenir.

En juin prochain, ledit Service tiendra une conférence pour décerner la certification du MSC à 7 coopératives d'exploitation de palourdes de la province, présentera des zones de vénériculture certifiées par le MSC aux entreprises de transformation, a déclaré Doan Van Danh.

Ces sept coopératives sont Rang Dông, Dông Tâm (district de Binh Dai) ; An Thuy, Tân Thuy, Bao Thuân (district de Ba Tri) ; Thanh Loi, Binh Minh (district de Thanh Phu), a-t-il indiqué, ajoutant que Bên Tre compte actuellement 2.850 ha d'élevage vénéricole.

Créé en 1997 par WWF et Unilever, le Marine Stewardship Council (MSC) est une ONG internationale à but non lucratif qui lutte contre la surpêche et pour la préservation des océans en encourageant les pêcheurs et la filière à adopter des pratiques environnementales durables.

En 2005, le Vietnam et le MSC ont signé un mémorandum sur la promotion de l'exploitation durable des produits aquatiques par la délivrance d'une certification du MSC.

VNA/CVN