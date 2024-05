Lutte contre la pêche INN : agissons ensemble pour faire retirer le "carton jaune"

Une délégation de la Commission européenne (CE) se rendra au Vietnam pour effectuer la 5 e inspection sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). À l'approche de cet examen crucial, l'objectif principal est de lever l'avertissement "carton jaune" pesant sur les fruits de mer vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cet enjeu, des entretiens ont été menés avec des représentants du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que des autorités locales concernées.

Au cours des six dernières années, le retrait du "carton jaune" des produits de la mer vietnamiens n'a pas été possible en raison de la persistance de nombreuses violations. Quelles mesures avons-nous prises au fil des ans pour répondre aux recommandations de la CE ?

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, identifie trois points cruciaux sur lesquels nous devons nous concentrer pour mettre en œuvre les recommandations de la CE. Premièrement, les bateaux de pêche continuent de violer les eaux étrangères. Deuxièmement, certains navires de pêche désactivent leurs dispositifs de surveillance de croisière. Troisièmement, le Vietnam compte encore des flottes de navires non enregistrés, non inspectés ou sans licence d’exploitation. Ces trois problèmes facilitent le non-respect de la loi par les pêcheurs.

Actuellement, les autorités locales réenregistrent ces bateaux de pêche qui étaient initialement enregistrés sous "trois non". Concernant les navires de pêche qui désactivent leurs équipements de surveillance de croisière, la CE exprime de vives inquiétudes, estimant que le Vietnam devrait être en mesure de faire face à cette situation sans difficulté. Les excuses avancées par les armateurs, selon lesquelles les erreurs sont dues à des problèmes d'équipement ou de connexion, ne sont pas jugées convaincantes. En effet, si de telles erreurs surviennent, les armateurs sont tenus de les signaler au continent, une question sur laquelle la CE demande au Vietnam de faire preuve de transparence.

Photo : VNA/CVN

Récemment, la gestion de l'industrie et des autorités locales a été jugée trop indulgente, les sanctions ne suffisant pas à dissuader les contrevenants, comme le souligne le ministre Lê Minh Hoan.

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, souligne qu'après plusieurs années d'efforts visant à atteindre l'objectif de suppression du "carton jaune", les documents juridiques centraux relatifs à la lutte contre la pêche INN sont presque finalisés. Désormais, l'accent est mis sur la mise en œuvre locale. Plus particulièrement, le 10 avril 2024, le Secrétariat a émis la directive N°32 visant à renforcer le leadership du Parti dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que dans le développement durable de l'industrie de la pêche.

Les outils juridiques sont clairs, les autorités centrales ont déployé des efforts considérables, et il est désormais impératif que toutes les localités y participent activement. Le vice-ministre souligne que l'incapacité à supprimer le "carton jaune" cette année rendra les années à venir encore plus difficiles.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre), Nguyên Tuân Thanh, déclare : "Parce que la flotte de pêche de la province fonctionne de manière assez dynamique, capturant de nombreux fruits de mer à haute valeur d'exportation, elle est souvent inspectée de près par la délégation de la CE. Outre les lacunes que la province s'efforce de surmonter, le travail de lutte contre l'exploitation INN de la province présente de nombreux points positifs. La flotte est progressivement restructurée, dans un objectif de professionnalisme et de modernité".

Selon lui, parmi les navires de pêche de la province, la flotte de pêche du chef-lieu de Hoài Nhon, avec 2.300 navires, est devenue un modèle en matière de prévention de la pêche INN, puisqu'elle a fonctionné de manière assez efficace pendant de nombreuses années sans qu'un seul navire de pêche ne la viole.

"Depuis 2019, la province a déterminé que la tâche importante pour lutter contre la pêche INN est la nécessité de surveiller tous les navires de pêche hauturiers. Les autorités provinciales ont pris une politique de soutien de 50% aux navires installant des équipements de surveillance de croisière. Grâce à cela, tous les navires de pêche hauturière ont jusqu'à présent été étroitement surveillés", précise-t-il.

Photo : VNA/CVN

La province adopte une approche très stricte à l'égard des navires contrevenants. Non seulement ces navires se voient infliger des amendes pouvant atteindre des milliards de dôngs, mais leurs licences sont également révoquées. Leurs armateurs et membres d'équipage sont publiquement critiqués, de même que les dirigeants à tous les niveaux et dans toutes les localités liées aux navires contrevenants.

Actuellement, les autorités provinciales ont ordonné aux forces interdisciplinaires, notamment la police, les gardes-frontières et les pêcheries, de déployer des patrouilles avancées afin de contrôler et de gérer strictement les navires de pêche en infraction dans la région.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Binh Thuân (Centre), Nguyên Hông Hai, affirme : "La situation des bateaux de pêche et des pêcheurs locaux violant les eaux étrangères pour exploiter et acheter illégalement des produits de la mer, et qui sont arrêtés et traités par des pays étrangers, a fortement diminué, mais de tels incidents persistent. Par conséquent, la province a demandé aux agents compétents et aux localités côtières d'adopter des mesures plus drastiques et de synchroniser leurs actions pour prévenir et mettre fin à cette situation, en particulier à l'approche de l'arrivée de la 5e équipe d'inspection de la CE au Vietnam."

Il insiste sur le fait que la lutte contre la pêche INN n'est que le premier pas vers une restructuration des pêcheries, visant à les rendre transparentes, responsables et durables.

Selon le ministre Lê Minh Hoan, l'effort visant à supprimer le "carton jaune" ne répond pas uniquement aux exigences et aux conditions de la CE. Il souligne que c'est une exigence interne nécessaire pour assurer un véritable développement durable de l'industrie de la pêche. Cette démarche vise des bénéfices à long terme en préservant les ressources marines.

Il souligne que lorsqu'il interagit avec les pêcheurs, ces derniers lui confient tous que les stocks de poissons diminuent en raison des pratiques d'exploitation, parfois même destructrices, telles que l'utilisation de petits maillages ou d'explosifs. Il reconnaît que, pour des raisons de subsistance, il peut être difficile de contrôler ces pratiques. Cependant, il met en garde contre les dangers à ne pas envisager à long terme.

Ainsi, la politique du gouvernement vise à réduire l'exploitation excessive, à promouvoir l'aquaculture et à renforcer la conservation marine. Selon lui, c'est le chemin à suivre pour garantir un avenir durable pour l'industrie de la pêche.

Des préparatifs

Photo : VNA/CVN

Concernant les préparatifs pour accueillir la 5e équipe d'inspection de la CE, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, informe que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a envoyé une dépêche officielle aux localités impliquées dans les activités d'exploitation marine, les exhortant à préparer les documents et à présenter les résultats réels pour coopérer avec l'équipe d'inspection de la CE. Les autorités locales sont chargées de surveiller de près les lieux d'ancrage des navires de pêche non qualifiés pour les activités de pêche, et elles sont déterminées à empêcher ces navires de prendre la mer pour pêcher.

Dans la dernière dépêche envoyée à la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud), le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé une surveillance accrue des pêcheurs et des armateurs des communes de Phuoc Tinh et Phuoc Hung (district de Long Diên). Ces zones présentent un risque élevé de voir leurs navires et pêcheurs s'engager dans l'exploitation illégale des ressources aquatiques dans les eaux étrangères. Le ministère a demandé à la province d'enquêter, de vérifier les informations et de consolider les registres afin de traiter strictement les 417 navires de pêche ayant perdu la connexion VMS pendant plus de six mois, ainsi que les 217 navires ayant perdu la connexion pendant plus de six heures en mer, et jusqu'à 10 jours sans signaler leur emplacement d'ancrage conformément à la réglementation en vigueur.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire de la province de Binh Dinh (Centre), Nguyên Tuân Thanh, informe : "Afin de continuer à s'unir avec tout le pays pour éliminer le +carton jaune+ de la CE, la province a défini sept groupes de tâches principaux, en commençant par la mise en œuvre sérieuse des directives du Secrétariat et du Premier ministre."

La province se concentre sur des mesures fortes, en comblant complètement les lacunes et les limites, et en se préparant efficacement à accueillir la 5e équipe d'inspection de la CE. Elle continue d'examiner toutes les données de gestion des navires de pêche, en assurant la coordination et la synchronisation des données de gestion locale avec la gestion nationale.

La province accorde une attention particulière à la modernisation de sa flotte hauturière, entretenant plus de 3.200 navires et progressant vers des investissements modernes surveillés par la technologie satellite. Binh Dinh vise à établir une force provinciale de surveillance des pêches suffisamment robuste pour contrôler et surveiller de manière proactive sa flotte provinciale. Elle prévoit également de moderniser et d'investir dans des infrastructures de pêche progressivement modernes pour répondre aux besoins généraux de développement de la pêche.

De même, le vice-président du Comité populaire de la province de Binh Thuân, Nguyên Hông Hai, souligne que pendant la période critique de la 5e inspection de la CE au Vietnam, la province a appelé les autorités compétentes ainsi que les districts et les communes à détecter et à prévenir rapidement les violations potentielles, notamment l'envoi de bateaux de pêche et de pêcheurs pour exploiter des produits de la mer en violation des eaux étrangères. Les autorités locales doivent continuer à enquêter, à vérifier, à consolider les dossiers et à surveiller le comportement des organisations et des individus impliqués dans le courtage et la connexion facilitant l'exploitation illégale des fruits de mer.

Garantir la sécurité pour les pêcheurs en mer

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang (Centre), Trân Chi Cuong, souligne que l'accent mis par la ville sur l'organisation et la mise en œuvre de solutions pour soutenir le développement de la pêche a engendré un changement significatif dans la prise de conscience des pêcheurs à l'égard des préoccupations de l'État. Cela les aide à se sentir en sécurité lorsqu'ils partent en mer et à respecter les zones de pêche traditionnelles telles que Hoàng Sa (Paracel) et Truong Sa (Spratly), tout en améliorant leur conscience dans la lutte contre la pêche INN. Ainsi, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, aucun bateau de pêche de Dà Nang n'a été arrêté ou traité par des pays étrangers.

Photo : VNA/CVN

Le directeur du Service de l'agriculture et du développement rural de la province de Cà Mau (Sud), Phan Hoàng Vu, indique que dans les temps à venir, les autorités de la province de Cà Mau continueront de surveiller les bateaux de pêche à l'aide du système de surveillance des navires par satellite (VMS) pour avertir rapidement les navires à proximité de la frontière maritime. Elles contrôleront également strictement les navires qui perdent la connexion aux appareils VMS afin qu'ils puissent opérer normalement dans les eaux vietnamiennes. Parallèlement, les localités renforceront les sanctions en cas de violation, garantissant que 100 % des infractions soient rapidement détectées, évitées et traitées conformément à la réglementation.

Le colonel Dào Xuân Anh, commissaire politique des garde-frontières de la province de Bà Ria-Vung Tàu, annonce que son unité a mis en place des niveaux de comités du parti, avec le chef des unités ayant une responsabilité directe dans la lutte contre la pêche INN. L'unité poursuit ses efforts en matière de sensibilisation, d'enquêtes, de vérifications et de traitement des navires déconnectés du système VMS. Il insiste sur le fait qu'aucun cas ne devrait permettre à des navires de pêche de naviguer sans disposer de documents complets ou à jour.

Hoàng Lan - Tân Thai - Phu Ngân/CVN