Un grand projet contribuera à repositionner l'industrie de l'élevage

Tây Ninh

Il s'agit d'une information partagée par Gabor Fluit, directeur général global du groupe De Heus (Pays-Bas), lors d'une récente conférence de presse sur l'annonce d’une zone indemne d’épidémie animale dans la province de Tây Ninh et d’une série d'événements prévus pour le 19 mai.

Série d'événements à grande échelle

En plus de la cérémonie d'annonce de la zone indemne d’épizootie de la province de Tây Ninh, le comité d'organisation a également divulgué davantage d’informations sur la série d'activités organisées prévue le 19 mai et comprenant notamment : une cérémonie d'inauguration de la zone d'élevage de haute technologie DHN, la présentation de sept projets d'investissement clés dans le secteur agricole pour la période 2025-2030 et le dévoillement du Plan d'exportation de produits avicoles halal.

D'après Vu Manh Hùng, président du groupe Hùng Nhon, il s'agit d'un événement extrêmement spécial. La cérémonie d'annonce de 7 projets d'investissement dans le secteur agricole pour la période 2025-2030, d'une valeur totale de 2.500 milliards de dôngs, accueillera environ 1.000 délégués et invités. Cela peut être considéré comme la série d'événements d’ampleur internationale de la plus grande importance jamais vue dans le secteur agricole à Tây Ninh et dans la région Sud-Est.

Selon le comité d'organisation, les événements verront la participation des représentants d’ambassades et de consulats généraux de plusieurs pays : l'Australie, les Etats-Unis, le Canada, le Danemark, la Hongrie, l'Espagne, le Portugal, l’Italie, la Chine, la Mongolie, la Malaisie, les Philippines, le Laos, le Myanmar, la Thaïlande et le Cambodge. Y seront présents également les représentants d'organisations telles qu’EuroCham, AmCham, AusCham, KoCham, FAO, JICA, JETRO, WB, USAID, ADB, BEI et de grandes entreprises de pays musulmans.

Façonner l’industrie de l’élevage

S'exprimant lors de la conférence de presse, Nguyên Van Long, chef du Département vétérinaire (ministère de l'Agriculture et du Développement rural), a souligné l'importance de préserver des zones indemnes d'épizooties pour le secteur agricole, en particulier pour l'élevage. En effet, pour l'exportation de produits d’origine animale, l'Organisation mondiale de la santé animale (OME) exige de se conformer aux réglementations et critères relatifs aux zones indemnes d’épizooties.

Lors de la conférence de presse, Gabor Fluit, Pdg de De Heus Asie et président de l'EuroCham, a partagé l'expérience des Pays-Bas dans la création de zones exemptes d’épizooties. Il a déclaré : "Si nous réussissons dans la création de la zone exempte d'épizooties, le Vietnam pourra exporter du porc vers le Japon et la Corée et de la poitrine de poulet vers l'Europe. Actuellement, la valeur de la poitrine de poulet européenne est 2 à 3 fois plus élevée qu'au Vietnam."

Trân Van Chiên, vice-président du Comité populaire de la province de Tây Ninh, a déclaré que la construction d'installations et de zones exemptes de maladies animales était importante dans la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'élevage. Par conséquent, l'industrie agricole de Tây Ninh réorganisera les étapes de production, promouvra la construction de zones d'élevage exemptes de maladies animales et encouragera les entreprises à investir dans la construction d'abattoirs de bétail et de volaille de pointe, à diversifier les marchés de consommation et à former de nombreuses chaînes d'élevage et d'abattage de haute technologie.

Parallèlement à la principale série d'événements se déroulera la cérémonie de signature de 2 mémorandums de coopération entre Tây Ninh, le groupe Hùng Nhon, le groupe De Heus et leurs partenaires, dans les secteurs suivants : enquête et investissement dans la construction d'un couvoir moderne et de haute technologie, construction d'élevages de haute technologie pour le canard et la boucherie, mise en œuvre d’un plan de coopération, construction et développement des maillons des chaînes de production et d'approvisionnement pour les produits avicoles aux normes Halal pour l'exportation vers les marchés internationaux et les pays musulmans.

Fonds caritatif DHN

Selon M. Hùng, la série d'événements organisée pour le 19 mai constitue la première "étape dynamique" de la nouvelle stratégie de coopération entre Hung Nhon et De Heus, deux sociétés "leaders" dont les membres construiront une chaîne dont les maillons comprendront : DHN, Bel Ga, Green Chicken, Visakan, Big Duchtman et Bio Agritech HN.

"C'est également une direction que poursuivent les multinationales, à savoir le modèle +de la ferme à la table+. On s'attend à ce que ce modèle atteigne des milliards d'USD de revenus d'ici 2030", a affirmé M. Hùng.

Lors de la conférence de presse, les représentants de De Heus et Hùng Nhon ont également donné des informations sur le Fonds caritatif DHN qui disposera d'une échelle de 30 milliards de dôngs avec pour mission d'améliorer la vie des paysans en situation difficile et d’aider l’accès à une alimentation saine pour les ménages pauvres.

Texte et photos : Quang Châu/CVN