Cân Tho appelle à l’investissement dans la riziculture verte

Pour la moisson hiver-printemps 2025, les cinq villes et provinces du delta du Mékong (Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh) ont semé quelque 20.000 ha de superficie rizicole de haute qualité, contribuant ainsi à la conversion de l’agriculture traditionnelle vers la mécanisation synchronisée, tout en réduisant la quantité d’engrais et de pesticides, et en augmentant les revenus des riziculteurs.

Lors de la conférence d’appel à l’investissement, qui s’est tenue le 14 février dans la ville de Cần Thơ, Lê Thanh Tung, vice-président de l’Association du secteur rizicole du Vietnam (Vietnam Rice Sector Association - VIETRISA), a déclaré que par rapport à la culture traditionnelle du riz, les résultats du projet avaient permis de réduire la quantité de semences de 50%, la quantité d'engrais et de pesticides de 30%, de diminuer les émissions de CO2 de 5 tonnes/ha/culture en moyenne, et d'augmenter les bénéfices de plus de 5 millions de dôngs/ha/culture.

Nông Văn Thạch, directeur de la coopérative agricole générale de Ba Dinh (province de Bac Lieu), a déclaré que la coopérative dispose de 651 hectares avec un modèle de culture de crevettes et de riz, ainsi que d'autres modèles économiques. Avant de participer au projet d'un million d'hectares, la coopérative avait des difficultés à gérer la production, à tenir les registres d'exploitation, à optimiser les coûts et, surtout, à répondre aux exigences du marché en matière de traçabilité des produits.

En participant au projet, en plus des avantages de gestion, l’application de la technologie numérique aide également les coopératives à renforcer leur lien avec le marché. Grâce aux plateformes de commerce électronique et aux solutions numériques, les produits coopératifs atteignent davantage de partenaires, en augmentant leur valeur et en développant leurs débouchés. “En appliquant des méthodes d'agriculture verte telles que l'utilisation d'engrais organiques, de pesticides biologiques, la minimisation des produits chimiques et une gestion efficace de l'eau, le modèle riz-crevette de la coopérative assure la productivité tout en protégeant l'environnement et les ressources naturelles”, a déclaré M. Thạch.

Selon Nguyễn Tân Nhơn, directeur adjoint du Service de l'agriculture et du développement rural de la ville de Cần Thơ, les agriculteurs et les coopératives ont du mal à appliquer les nouvelles technologies en raison de la faiblesse des investissements et des capacités financières. Les agriculteurs sont souvent réticents au changement, il est donc nécessaire de leur apporter un soutien et une formation sous forme de formations pratiques pour les agriculteurs et les cadres chargés de la vulgarisation agricole.

Nécessité de soutien technique et financier pour les riziculteurs

Lê Thanh Tung a présenté un résumé des résultats positifs de la mise en œuvre de sept modèles du projet dans les provinces et villes du delta du Mékong en 2024. Selon lui, le projet est un levier pour développer l'agriculture dans le delta du Mékong de manière durable et naturelle, tout en augmentant les revenus des riziculteurs. Il permet également de réorganiser le système de production en fonction de la chaîne industrielle du riz, d’augmenter la valeur ajoutée grâce à l’application de processus agricoles durables, de s'adapter au changement climatique et de réduire les émissions, contribuant ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux du Vietnam. Parallèlement, il permet de développer le marché du riz à faible teneur en carbone, de créer des marques et d’élargir les marchés de consommation pour le riz de cette région.

Lors de la conférence, Lê Đức Thịnh, directeur du Département de la coopération économique et du développement rural, a souligné qu’à l’heure actuelle, la production de riz manque encore de coopération et de lien, et qu’il s’agit d’une production fragmentée, dépendant des intermédiaires. La demande des agriculteurs pour participer à l'application de la technologie afin de réaliser la transformation numérique et la transition verte est très forte. Environ deux millions de ménages producteurs de riz, 1.230 coopératives, groupes coopératifs et 210 entreprises de commerce de riz devraient participer à la mise en œuvre de ce projet.

Le delta du Mékong est une région clé de production de riz au Vietnam, contribuant de manière significative à la sécurité alimentaire et à l'exportation de riz. Cependant, la région fait face à de nombreux défis, tels que le changement climatique, la dégradation des ressources, l’augmentation des coûts de production, tandis que le marché international devient de plus en plus exigeant en termes de qualité, de traçabilité des produits et de réduction des émissions de carbone. Cette conférence est un forum important pour les décideurs politiques, les entreprises, les organisations de coopération internationale et les coopératives de discuter de solutions pour attirer les investissements et appliquer la technologie à la production de riz dans la région.

