Plus de 7,5 millions de tonnes de riz destinées aux exportations en 2025

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prévoit qu’en 2025, environ 7,542 millions de tonnes de riz seront destinées aux exportations, principalement en provenance des provinces du delta du Mékong, tandis que les autres régions approvisionneront le marché national.

>> Riz gagnant pour le Vietnam au cours de la première quinzaine de janvier

>> Le Vietnam délivre des certificats d’exportation à 158 négociants en riz

Plus précisément, le riz de haute qualité et le riz parfumé sont estimés à 5,657 millions de tonnes, représentant 75% ; le riz gluant à environ 754.000 tonnes, soit 10% ; et le riz de qualité moyenne à 1,131 million de tonnes, soit 15%.

Photo : VNA/CVN

Au cours du premier semestre de l'année, les exportations devraient atteindre 4,53 millions de tonnes, et les 3 millions de tonnes restantes seront exportées au cours des six derniers mois de l'année.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a proposé au ministère de l'Industrie et du Commerce de stimuler les exportations pendant les mois des récoltes que sont février, mars, avril, juillet, août et septembre, afin de répondre à l’évolution du marché.

Le ministère a également déclaré que la superficie rizicole nationale devrait atteindre 7 millions d'hectares en 2025, soit une diminution de 132.000 ha. Le rendement moyen est estimé à 61,6 quintaux/ha, en hausse de 0,7 quintal/ha par rapport à la même période en 2024. La production devrait atteindre 43,143 millions de tonnes, soit une baisse de 323.000 tonnes sur un an.

Dépassant les chiffres déjà impressionnants de 2023, les exportations de riz en 2024 ont atteint pour la première fois 9 millions de tonnes, rapportant 5,8 milliards d'USD de chiffre d'affaires, en hausse de 10,6% en volume et de 23% en valeur. Le prix moyen à l’exportation en 2024 a également augmenté de 16,7% par rapport à 2023. Il s'agit d'une percée extrêmement impressionnante pour le pays, 35 ans après les débuts de ses exportations de riz.

VNA/CVN