Politique et urbanisme : le SG Tô Lâm trace une feuille de route ambitieuse pour Hanoï

Le secrétaire général (SG) du Parti, Tô Lâm, a rencontré ce lundi 15 décembre les électeurs de nombreux quartiers de Hanoï (Ba Dinh, Ngoc Hà, Giang Vo, Dông Da, Kim Liên, Van Miêu - Quôc Tu Giam, Lang, Ô Cho Dua, Hai Bà Trung, Vinh Tuy et Bach Mai). Lors de ces échanges, il a tracé une feuille de route ambitieuse pour la capitale, articulée autour de cinq priorités stratégiques et d'un impératif de renouvellement des mentalités.

>> Ba Dinh accueille des dirigeants pour le 95ᵉ anniversaire du Front de la Patrie

>> Hanoï renforce l’économie numérique pour atteindre 30% du GRDP d’ici 2030

>> AN : les députés débattent d’une décentralisation accrue de la planification

>> L'Assemblée nationale adopte des lois et résolutions clés au terme de sa 10e session

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a d'abord écouté les rapports sur les résultats de la 10e session de la XVe Assemblée nationale, qualifiée d'historique par l'électorat pour ses décisions en matière de réforme institutionnelle et de travail du personnel. La tribune a rapidement permis aux citoyens d'exprimer des préoccupations concrètes touchant à leur quotidien et au développement urbain.

Les électeurs ont notamment insisté sur la surcharge chronique des hôpitaux, appelant à une modernisation des infrastructures médicales de base et à une clarification des politiques d'exemption des frais hospitaliers. Les problématiques urbaines ont également dominé les échanges : la lenteur des ''projets suspendus'' qui gaspillent les ressources foncières, la nécessité d'infrastructures de transport pour désengorger le trafic, et l'urgence de contrôler la pollution environnementale. Par ailleurs, l'insécurité sur le cyberespace, marquée par la prolifération de contrefaçons et d'escroqueries sophistiquées utilisant l'intelligence artificielle, a fait l'objet d'inquiétudes croissantes.

Photo : VNA/CVN

En réponse à ces doléances, le secrétaire général du Parti a souligné que Hanoï devait impérativement conserver son rôle de ''locomotive'' du développement national. Il a enjoint les autorités municipales à mettre en œuvre de manière drastique la Loi sur la capitale (amendée) et à perfectionner le modèle d'administration locale à deux niveaux pour garantir une gestion plus agile et efficace.

Tô Lâm a donné des directives claires sur les enjeux spécifiques. Sur le plan de la santé, il a exigé l'application rigoureuse de la Résolution N°72 du Bureau politique, visant à renforcer la protection de la santé publique par la modernisation du réseau hospitalier et l'extension de la couverture de l'assurance maladie. Pour l'éducation, se référant à la Résolution N°71, il a plaidé pour des investissements accrus dans les infrastructures scolaires et une réduction de la pression administrative sur les enseignants.

S'attaquant aux goulots d'étranglement économiques, le dirigeant a ordonné une classification et un traitement définitif des projets d'investissement bloqués depuis des années. Il a également affirmé que la transformation numérique n'était pas une option mais une voie inéluctable pour le développement rapide du pays, appelant Hanoï à être pionnière dans le développement des infrastructures de données tout en assurant une cybersécurité sans faille.

Dans un avenir immédiat, Tô Lâm a défini cinq axes prioritaires majeurs pour Hanoï : le perfectionnement des mécanismes politiques spécifiques ; la réalisation de percées dans les infrastructures de transport et urbaines ; la promotion de l'innovation et de la transformation numérique ; le développement de ressources humaines de haute qualité ; et la construction d'un environnement de vie civilisé, vert et sûr.

En conclusion, le leader du Parti a lancé un appel vibrant à un changement de paradigme au sein de l'appareil d'État, exhortant les cadres à ''oser penser, oser faire et oser assumer leurs responsabilités pour l'intérêt commun''. Il a martelé : ''Hanoï doit joindre le geste à la parole : agir vite, agir juste et agir efficacement".

VNA/CVN