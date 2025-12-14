Vietnam - Thaïlande

Les ministres des AE discutent de mesures à booster les relations bilatérales

Le secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a rencontré le 14 décembre son homologue thaïlandais, Sihasak Phuangketkeow, lors de sa visite de travail en Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé l'importance qu'elles accordent à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Thaïlande. Elles sont convenues de poursuivre le renforcement de la confiance politique par le biais d'échanges de délégations de haut niveau et à tous les niveaux, notamment en 2026, année où les deux pays célébreront le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Elles ont également convenu de renforcer les contacts entre leurs ministères, secteurs et collectivités locales, et de mettre en œuvre efficacement les conclusions de la quatrième réunion conjointe du Cabinet Vietnam - Thaïlande. Elles se sont notamment engagées à élaborer prochainement un programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global pour la période 2026-2030, assorti de mesures pratiques et concrètes.

Les deux ministres ont souligné que la coopération économique, commerciale et d'investissement demeure un pilier des relations bilatérales et se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour atteindre rapidement l'objectif de 25 milliards de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux. Ils ont également convenu de mettre en œuvre efficacement la stratégie des "Trois Connexions" et de renforcer la coopération dans les domaines à fort potentiel et complémentaires, tels que l'énergie, la transition écologique, l'économie circulaire, l'économie numérique et la logistique.

Les deux parties encourageront les entreprises des deux pays à accroître leurs investissements sur leurs marchés respectifs, contribuant ainsi à un développement économique bilatéral équilibré, stable et durable.

Les deux parties se sont félicitées de l'étroite et efficace coopération entre leurs agences de défense et de sécurité et ont réaffirmé leur engagement à ne permettre à aucune organisation ni à aucun individu d'utiliser le territoire d'un pays pour agir contre l'autre. Elles ont convenu de poursuivre leur coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de stupéfiants et la cybercriminalité.

Photo : VNA/CVN

Échangeant leurs points de vue sur les questions régionales et internationales, les deux ministres ont souligné l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté dans la région et ont mis en avant le rôle central de l'ASEAN. et se sont engagés à renforcer l'unité et la cohésion de l'ASEAN, ainsi que la coordination de ses positions et de sa voix communes sur les questions régionales et mondiales.

Après que le ministre thaïlandais des Affaires étrangères a partagé des informations sur les récentes tensions à la frontière thaïlando-cambodgienne, Lê Hoài Trung a exprimé sa préoccupation face à l'évolution complexe de la situation dans les zones frontalières entre la Thaïlande et le Cambodge. Il a appelé les parties à la retenue, à éviter toute escalade et à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques, par le dialogue et conformément au droit international et aux accords et mécanismes régionaux existants.

Le ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam était prêt à se coordonner avec les pays de l'ASEAN, y compris la Thaïlande, afin de contribuer activement aux efforts conjoints visant à maintenir une paix et une stabilité durables dans la région.

À cette occasion, Lê Hoài Trung s'est rendu à l'ambassade du Vietnam en Thaïlande et a rencontré son personnel. Il a salué les efforts déployés par l'ambassade en matière de diplomatie, de protection des citoyens et de promotion de l'amitié et de la coopération entre le Vietnam et la Thaïlande, et l'a exhortée à poursuivre son rôle de médiateur et à accroître son soutien à la communauté vietnamienne en Thaïlande, contribuant ainsi à renforcer les relations bilatérales et à apporter une contribution positive au pays hôte.

VNA/CVN