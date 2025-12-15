Le Parti appelle à l’innovation dans les méthodes de travail du système politique

Le Secrétariat du Comité central du Parti a publié une conclusion appelant à une innovation en profondeur des méthodes de travail au sein du système politique. La transformation numérique est identifiée comme un levier essentiel pour améliorer l’efficacité, la coordination et la qualité des services publics.

Cette conclusion, signée par Trân Câm Tu, membre permanent du Secrétariat, reconnaît que les efforts récents de rationalisation des structures organisationnelles ont porté leurs fruits, rendant le système politique plus compact, plus efficace et plus proche des citoyens. Elle souligne toutefois des lacunes persistantes, notamment une paperasserie excessive, des réunions qui se chevauchent, une faible coordination interministérielle, des mécanismes de compte rendu fragmentés et une utilisation limitée des technologies de l’information et des outils numériques.

Pour remédier à ces problèmes, le Secrétariat du Comité central du Parti demande aux comités du Parti, aux agences et aux autorités locales à tous les niveaux d’accélérer les réformes axées sur la simplification, la normalisation et la numérisation.

Il est impératif de réduire le nombre de documents administratifs et de réunions grâce aux outils numériques. Les agences sont tenues de réduire d’au moins 15 % par an le nombre de documents administratifs, d’éviter les réglementations redondantes ou inutiles et de veiller à ce que tous les documents publiés soient concis, pratiques et réalisables. Le nombre de réunions doit être réduit de 10% chaque année, les visioconférences représentant au moins 60% du total des réunions, permettant ainsi de réaliser des économies de temps et d’argent tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.

Importance de la transformation numérique

Surtout, la conclusion souligne l’importance de la transformation numérique comme solution stratégique pour moderniser la gouvernance. Les autorités sont chargées d’investir dans l’infrastructure numérique, les plateformes de données partagées et les systèmes d’information sécurisés, et de les moderniser afin d’assurer une connexion fluide entre les échelons central et local. L’objectif est de normaliser les données, d’éliminer les doublons et de permettre le partage automatique des données entre les organismes.

Dans un avenir proche, au moins 95% des procédures administratives devront être traitées numériquement, tandis que 100% des documents officiels et des rapports périodiques devront être échangés en ligne. Les services publics seront étendus sur les plateformes numériques afin de mieux servir les citoyens et les entreprises, la satisfaction des usagers devenant un indicateur clé de performance.

Le Secrétariat du Comité central du Parti préconise également le renforcement des capacités en matière de compétences numériques, de leadership et de gestion, notamment par l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans les opérations professionnelles.

Les systèmes de reporting doivent être normalisés, simplifiés et quantifiables, ce qui réduira considérablement la charge de travail liée au reporting tout en améliorant la responsabilisation. Les chefs d’organismes sont directement responsables des résultats de la mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne l’avancement de la transformation numérique et l’amélioration de l’efficacité.

Les comités provinciaux et municipaux du Parti sont tenus de concrétiser et de mettre en œuvre strictement cette conclusion, en rendant compte régulièrement des progrès accomplis en matière de réduction des formalités administratives, des réunions et de promotion de la transformation numérique..

