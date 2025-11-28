AN : les députés débattent d’une décentralisation accrue de la planification

Poursuivant la 10 e session de la XV e législature de l’Assemblée nationale, les députés ont débattu, dans l’après-midi du 28 novembre, du projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi sur la planification urbaine et rurale.

Approuvant la nécessité de réviser ce texte, le député Nguyên Tâm Hung (Hô Chi Minh-Ville) a estimé que le projet de loi marquait une avancée importante dans l’amélioration d’un système de planification unifié, moderne et transparent, adapté à l’organisation administrative à deux niveaux ainsi qu’aux tendances actuelles du développement urbain vert, intelligent et durable.

Concernant la classification des types de planification, il a jugé l’ajout, dans le projet de loi, de la planification des espaces souterrains et de la planification sectorielle des infrastructures techniques pour les grandes villes.

Partageant cette analyse, la députée Nguyên Hoàng Bao Trân (Hô Chi Minh-Ville) a estimé que la planification des espaces souterrains devait définir des limites de gestion, préciser la synchronisation entre l’espace souterrain, l’espace en surface et les infrastructures techniques, et garantir la connectivité en matière de transport, d’évacuation des eaux et de prévention des catastrophes naturelles.

Selon le député Thach Phuoc Binh (Vinh Long), la loi actuelle répartit clairement l'autorité entre les niveaux central et local, mais qu'elle reste rigide, entraînant des procédures prolongées pour de nombreux plans de niveau inférieur.

Le projet de loi renforce la décentralisation en transférant davantage de compétences des comités populaires provinciaux vers les comités populaires communaux, permettant à ces derniers d’élaborer et d’approuver certains plans détaillés, a-t-il précisé.

Sur ce point, la députée Triêu Thi Ngoc Diêm (Cân Tho) a souligné la nécessité de solutions permettant aux Comités populaires communaux et aux unités concernées de perfectionner leur organisation, leurs ressources humaines et leurs capacités. Elle a suggéré que les services spécialisés guident les communes pour que l’approbation des tâches de planification et des plans généraux respecte les réglementations.

La députée Nguyên Thi Suu (ville de Huê) a proposé de préciser les conditions de décentralisation au profit des communes, notamment la présence d’équipes techniques qualifiées, de personnels titulaires de certificats professionnels et d’infrastructures numériques dédiées à la planification.

