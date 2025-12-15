Le navire 015 - Trân Hung Dao achève sa visite en République de Corée

Après quatre jours de visite et d'échanges avec la Marine de la République de Corée, le navire 015 - Trân Hung Dao et une mission de la Marine populaire du Vietnam ont quitté, dans l'après-midi du 14 décembre,la base navale de Jinhae pour entamer leur transit de retour vers le Vietnam.

Photo : QDND/CVN

Durant leur séjour, les officiers et marins des deux pays ont mené de nombreuses activités d'échange, notamment des visites croisées du navire 015 et du destroyer sud-coréen Munmu the Great. Les deux parties ont partagé leurs expériences en matière d'entraînement naval et de navigation de longue durée, tout en participant à des activités sportives favorisant la compréhension mutuelle. À cette occasion, la délégation vietnamienne a également organisé une réception officielle à bord du navire 015 en l'honneur des officiers supérieurs et des marins de la Marine sud-coréenne.

Lors de son retour vers le Vietnam, le navire 015 poursuivra son entraînement de navigation hauturière, visant à renforcer les capacités de commandement, la maîtrise opérationnelle des systèmes d'armes et des équipements, ainsi que la conduite et le traitement de situations réelles en mer, dans des conditions météorologiques complexes.

VNA/CVN