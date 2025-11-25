Hanoï renforce l’économie numérique pour atteindre 30% du GRDP d’ici 2030

L’économie numérique émerge comme l’un des moteurs essentiels de la croissance de Hanoï, contribuant à l’amélioration de la productivité, de la compétitivité et de l’efficacité de la gouvernance urbaine. Grâce au développement rapide des technologies, notamment l’intelligence artificielle (IA), le commerce électronique et les plateformes numériques, de nombreuses entreprises de la capitale ont amorcé une transformation profonde, numérisant progressivement leurs activités.

Pour atteindre l’objectif de 30% du GRDP consacré à l’économie numérique d’ici 2030, Hanoï doit adopter des solutions audacieuses, cohérentes et pilotées par la municipalité.

Dans le secteur du tourisme - l’un des plus touchés par la transformation numérique - de nombreuses entreprises ont réagi rapidement. Selon Phạm Minh Quang, directeur général de Dolphin Trading & Investment Co. (Dolphintour), plus de 80% des clients recherchent aujourd’hui des informations, comparent les services et réservent leurs séjours entièrement en ligne. "Les entreprises n’ont pas d’autre choix que de se digitaliser. Ne pas le faire signifie perdre le marché", souligne-t-il.

Chez Dolphintour, l’IA est appliquée à des fonctions clés telles que le marketing, les ventes, la conception d’itinéraires, la gestion des risques et l’optimisation des coûts opérationnels. La technologie permet de créer des circuits touristiques flexibles, de générer automatiquement des recommandations adaptées aux préférences de chaque groupe, d’optimiser le choix des moyens de transport et des partenaires d’hébergement selon le moment, et de prévoir avec précision la demande du marché. Ces applications améliorent à la fois l’expérience client et les performances commerciales.

Le commerce et la distribution ne sont pas en reste. Sapo Joint Stock Technology Company, créée en 2008 avec la solution de vente en ligne Bizweb, a progressivement développé un écosystème complet couvrant la gestion de magasins, le commerce multicanal, l’optimisation opérationnelle et l’expérience client. À ce jour, Sapo dessert plus de 230.000 commerçants, possède 20 bureaux à l’échelle nationale et collabore avec de nombreux partenaires technologiques internationaux. L’entreprise vise à accompagner cinq millions de commerces dans leur transformation numérique, couvrant tous les aspects, de la gestion des stocks aux paiements et obligations fiscales.

Ces évolutions traduisent la croissance rapide de l’économie numérique à Hanoï. La part du numérique dans le GRDP de la ville est passée de 15,37% en 2020 à 16,26% en 2024. Avec sa vision d’une ville moderne, verte et durable, Hanoï ambitionne de porter cette part à 30% d’ici 2030 et à 40% d’ici 2045.

Cependant, de nombreux défis persistent. Selon le Dr. Mac Quốc Anh, vice-président et secrétaire général de l’Association des PME de Hanoï, les petites et moyennes entreprises (PME) - représentant 97% des entreprises locales - constituent le pilier de la croissance numérique. Mais en 2024, 54% d’entre elles n’avaient pas de service informatique dédié, et 62% manquaient de budget pour une transformation numérique complète.

De plus, ces entreprises manquent souvent de personnel qualifié, d’une culture numérique et de modèles de formation pratiques. Le coût initial pour déployer des solutions numériques, systèmes ERP ou sécurité informatique est élevé, freinant l’investissement. Un autre obstacle majeur est la dispersion des données urbaines et le manque d’interopérabilité, limitant l’application des nouvelles technologies et l’analyse des big data.

Le Dr. Nguyên Duc Kiên, ancien chef du groupe de conseil économique auprès du Premier ministre, estime que Hanoï dispose de conditions favorables pour devenir un leader national de l’économie numérique : infrastructures technologiques avancées, main-d’œuvre qualifiée et urbanisation rapide. Cependant, la municipalité doit jouer un rôle de pilote, en créant un cadre réglementaire transparent, en favorisant le partage de données et en stimulant l’innovation.

Nguyên Thi Minh Khuê, vice-présidente du conseil d’administration de Sapo, souligne la nécessité de compléter le cadre légal pour le numérique, notamment dans le commerce et la distribution. Les règles sur la facturation électronique, la normalisation comptable, la gestion fiscale et la protection des données doivent être claires, détaillées et applicables, surtout pour les petits commerces aux capacités technologiques variables.

Pour accélérer la transformation numérique, les experts recommandent de mettre en place des sandbox pour l’IA et la Fintech, de développer un écosystème d’innovation à l’échelle internationale, d’élargir l’accès aux données publiques pour les entreprises et de simplifier les procédures administratives.

Une proposition clé est la création d’un Fonds de soutien à la transformation numérique à Hanoï, offrant des prêts à taux préférentiels de 0 à 3% pour les projets ERP, CRM, big data ou cybersécurité. Ce mécanisme pourrait aider les entreprises à surmonter les contraintes financières, investir dans la technologie et réduire l’écart numérique.

Grâce à une vision claire, des infrastructures technologiques de plus en plus solides et un accompagnement actif de la municipalité, Hanoï a une opportunité unique de se positionner comme l’une des villes leaders de la région en matière d’économie numérique, d’innovation et de développement durable.

