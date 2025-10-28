Foire d'Automne 2025 : un rendez-vous pour le commerce et le partenariat

La Foire d’Automne 2025, en cours au Centre national des expositions (commune de Dông Anh, Hanoï), draine des milliers de visiteurs quotidiens. Son pavillon international réunit plus d'une centaine d'entreprises de l’ASEAN, de Chine, d'Australie, de France..., exposant produits, technologies et proposant opportunités de partenariat.

Michael Grace, directeur exécutif de Pedders Suspensions & Brakes (Australie), a déclaré avoir identifié un fort potentiel de collaboration lors de cet événement. "Avec plus de 75 ans d’expérience en Australie, nous souhaitons étendre notre marché au Vietnam. J’ai été vraiment impressionné par l’intérêt des visiteurs ces derniers jours pour nos systèmes de suspension et de freinage hautes performances. Les opportunités sur le marché vietnamien sont énormes", a-t-il souligné.

Fondée en 2013, la société française Bretinov est spécialisée dans la conception, fabrication et installation de machines pour l’industrie agroalimentaire. En 2024, l’entreprise a inauguré une usine automatisée de rouleaux de printemps, la première au monde à allier technologie française de pointe et savoir-faire culinaire vietnamien traditionnel.

Laurent Aufret, directeur des ventes de Bretinov, a salué le professionnalisme de la préparation et de l’organisation du salon. "Grâce au soutien de l’ambassade du Vietnam en France et du Département de la promotion commerciale (ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce), nous avons bénéficié d’une aide précieuse. Nous avons contacté plusieurs entreprises vietnamiennes pour explorer des opportunités de partenariat. Nous affirmons avoir atteint nos objectifs", a-t-il ajouté.

Représentante de la compagnie chinoise Dianhang Logistics, Zhang Ruyi a déclaré que le salon lui avait permis de mieux comprendre la culture et l'économie vietnamiennes, contribuant ainsi à tisser des liens avec des entreprises locales en vue de futures coopérations. "Si je devais résumer mes impressions du salon en quelques mots, je dirais : international, convivialité et échanges", a-t-elle souligné.

Du point de vue du réseautage d’affaires, Dionathan Santos, président exécutif de la Chambre de commerce et d’industrie Brésil - Vietnam, a souligné que cet événement offrait une plateforme précieuse pour explorer le marché vietnamien, comprendre les tendances de consommation et développer des réseaux internationaux. "Il existe un immense potentiel dans les relations commerciales Vietnam - Brésil. Notre Chambre a été créée pour nouer des liens et promouvoir la coopération économique bilatérale", a-t-il déclaré.

Selon les organisateurs, de nombreuses entreprises internationales voient dans la Foire d’Automne 2025 une opportunité de taille pour pénétrer le marché vietnamien et chercher des partenaires. Des discussions préliminaires sont déjà engagées sur la production verte, les biens de grande consommation et la logistique.

Tandis que les activités commerciales se multiplient, le pavillon international reste un pôle dynamique de relations commerciales mondiales. Pour beaucoup, cette foire n’est pas seulement un événement commercial, mais une porte d’entrée vers des partenariats et une collaboration à long terme au Vietnam.

