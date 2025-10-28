Les Prix "Talents du Vietnam" font rayonner les valeurs innovantes dans la société

Les Prix "Nhân tài dât Viêt" (Talents du Vietnam) reflètent les piliers du développement national durable tout en encourageant et en diffusant les valeurs innovantes au sein de la communauté, a déclaré le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, lors de la 18 e cérémonie de remise des prix, lundi 27 octobre à Hanoi.

Initiés par l’Association d’encouragement aux études du Vietnam, le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) et le journal en ligne Dân Tri, ces prix ont été initialement créés pour récompenser les réalisations exceptionnelles dans le domaine des technologies de l’information.

En deux décennies, les prix se sont étendus à de multiples domaines scientifiques, attirant plus de 7.500 participants et plus de 3.500 candidatures. À ce jour, plus de 210 projets ont été récompensés, dont plus de 50 ont été commercialisés et ont atteint les marchés régionaux et internationaux.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a salué les projets scientifiques exceptionnels des collectifs et des individus, les qualifiant de "citoyens apprenants" et d’"institutions apprenantes" exemplaires, incarnant l’esprit vietnamien de dévouement et d’innovation.

Le législateur suprême a exprimé l’espoir que les prix continueront d’inspirer la recherche scientifique et de célébrer la créativité et le talent dans tous les secteurs de la société.

Il a indiqué qu’au milieu de l’explosion de la quatrième révolution industrielle, la puissance de l’IA, du développement des biotechnologies et des applications du big data génère un développement socio-économique révolutionnaire pour le pays. Il a saisi l’occasion pour appeler les jeunes entrepreneurs, intellectuels et scientifiques à s’unir pour bâtir un avenir meilleur pour la nation tout entière.

Lors de cet événement, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et le président de la Commission de la sensibilisation, de l’éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti, Nguyên Trong Nghia, ont remis le prix le plus prestigieux au Dr Duong Duc Hung et à ses collègues de l'Hôpital de l’amitié Vietnam - Allemagne pour leur projet de transplantation multi-organes à partir de donneurs en état de mort cérébrale.

Au total, 21 prix ont été décernés dans toutes les catégories : neuf en technologie numérique, quatre en médecine et pharmacie, un pour les jeunes innovateurs, deux pour le dévouement et cinq pour l’excellence en auto-apprentissage et la formation continue.

