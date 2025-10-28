Pluies torrentielles annoncées au Centre du Vietnam jusqu’à fin octobre

Le Centre du Vietnam subit actuellement un épisode de pluies torrentielles provoquant des crues exceptionnelles dans les villes de Huê et Dà Nang. Ces intempéries devraient persister jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Selon le professeur associé et docteur Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, cette situation résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : un front d’air froid en basse atmosphère, la remontée d’une zone de convergence intertropicale depuis le sud et un flux de vents d’est humides s’étendant de 1.500 à 5.000 m d’altitude. Ce schéma météorologique, a-t-il expliqué, est typique des épisodes de fortes pluies dans la région.

Du 27 au 29 octobre, des pluies fortes à très fortes sont attendues du sud de Quang Tri à Dà Nang et à l’est de Quang Ngai. Les cumuls pourraient atteindre 200 à 400 mm, voire dépasser 700 mm localement. À Huê et Dà Nang, ils pourraient s’élever à 300-500 mm, avec des pics supérieurs à 800 mm. De Hà Tinh au nord de Quang Tri, les précipitations resteront modérées à fortes, accompagnées d’orages, avec des cumuls de 100 à 200 mm, pouvant localement excéder 350 mm.

Dans la nuit du 29 au 30 octobre, des pluies modérées à fortes et des orages sont encore prévus, avec des cumuls compris entre 50 et 100 mm. À partir du 30 octobre au soir, l’intensité des pluies devrait progressivement diminuer dans le sud du Centre pour se déplacer vers les provinces plus au nord.

"Jusqu’à la première moitié de décembre 2025, des épisodes de pluies modérées à fortes pourraient encore se produire dans le Centre, notamment dans la zone allant de Hà Tinh à Dà Nang, Khanh Hoa et la partie orientale des provinces de Quang Ngai à Dak Lak", a précisé Mai Van Khiêm.

Il a également estimé qu’en novembre, la plupart des régions du pays connaîtront des précipitations supérieures de 10 à 30 % à la moyenne pluriannuelle, voire davantage par endroits. Seule la région du Nord devrait enregistrer des niveaux proches de la normale, à l’exception des zones montagneuses septentrionales qui pourraient accuser un déficit de 10 à 20%.

D’ici la fin de l’année, environ deux à trois tempêtes tropicales ou dépressions devraient se former en Mer Orientale, dont une à deux pourraient directement affecter le Vietnam.

