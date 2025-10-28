KOICA finance un centre pour personnes handicapées à Quang Tri

Le Comité populaire de la province de Quang Tri, en partenariat avec KOICA (Agence coréenne de coopération internationale), a lancé le 28 octobre la construction d'un centre moderne de protection sociale et réadaptation dédié aux personnes handicapées, implanté dans le quartier de Nam Dông Hà.

S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Hoàng Xuân Tân, a souligné que le projet ne se limitait pas à la construction d’un établissement moderne, mais visait également à créer un modèle complet de protection sociale et de réadaptation. Il devrait bénéficier à plus de 20.000 personnes handicapées de la province en leur offrant un meilleur accès aux soins de santé, à l'éducation, à la formation professionnelle et aux services d'intégration sociale.

Photo : Mai Linh/CVN

Le centre sera une plateforme multifonctionnelle, proposant des services de réadaptation professionnelle, de soutien psychologique et social, ainsi que de formation professionnelle. Il servira également de centre de formation pour les spécialistes de la réadaptation de Quang Tri et des provinces centrales voisines. Par ailleurs, le projet contribuera à renforcer le réseau de services de réadaptation communautaires, garantissant un accès équitable et humain aux personnes handicapées.

Financé par une aide publique au développement (APD) non remboursable de la KOICA, le projet représente un investissement total d'environ 293 milliards de dôngs (soit 12,67 millions de dollars). D'une superficie de plus de 10.000 m², le centre comprendra sept zones fonctionnelles principales consacrées à la thérapie, à l'éducation, à la formation professionnelle, au bien-être et à la réinsertion sociale. La construction devrait s'achever en 2027.

Quang Tri, l'une des provinces les plus touchées par la guerre, continue de subir les lourdes conséquences des munitions non explosées et des produits chimiques toxiques, avec plus de 50.000 personnes handicapées, dont 13.000 victimes de l'agent orange/dioxine.

VNA/CVN