Foire d’Automne 2025 : un tremplin pour les marques vietnamiennes vers le monde

Bien plus qu’un simple espace d’achat ou de divertissement, la Foire d’Automne 2025 s’affirme comme une véritable vitrine du savoir-faire vietnamien, illustrant les efforts constants des entreprises nationales en matière d’innovation, de normalisation et d’intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

Après une journée inaugurale marquée par une affluence record, la deuxième journée de l’événement a pris des allures de forum de promotion commerciale et d’investissement, où les entreprises ont rivalisé d’initiatives pour présenter non seulement leurs produits, mais aussi leurs capacités technologiques, leur gouvernance et la qualité de leur production - autant de critères déterminants pour renforcer leur compétitivité sur la scène mondiale.

Au pavillon du groupe Dekko, l’animation n’a pas faibli tout au long de la journée. Selon Bùi Van Hoa, représentant de l’entreprise, les gammes de vannes, luminaires LED et équipements en plastique de Dekko suscitent un fort intérêt de la part des professionnels du bâtiment, des matériaux électriques et des partenaires internationaux. Avec plus de 32 ans d’expérience, Dekko s’est imposé comme l’un des leaders vietnamiens dans la production de tuyauteries en PPR et PVC et de dispositifs d’éclairage.

La clé de ce succès réside dans une politique après-vente exemplaire : garantie de dix ans, essais de pression gratuits et système de suivi électronique de la garantie. Ces atouts ont permis à Dekko d’exporter vers des marchés exigeants tels que les États-Unis, le Japon, le Laos, le Cambodge et le Myanmar, témoignant de la capacité des marques vietnamiennes à s’intégrer dans les chaînes d’approvisionnement régionales.

L’esprit de normalisation et d’ouverture internationale se retrouve également chez Lavor Vietnam JSC, spécialiste du cuir pour l’intérieur automobile. Bùi Huu Mung, directeur adjoint de l’entreprise, explique : "Nous produisons localement, mais importons environ 60% des matières premières. Notre priorité est désormais de normaliser l’ensemble de nos processus selon les standards internationaux, afin de renforcer nos exportations et de participer pleinement aux chaînes de valeur mondiales".

Photo : VNA/CVN

Lavor exploite actuellement deux usines à Hanoï et Phu Tho, avec une capacité annuelle de 500.000 à 600.000 produits distribués dans plus de 2.000 points de vente à travers le pays. L’entreprise a obtenu la certification ISO 9001:2015 ainsi que plusieurs labels environnementaux reconnus, ouvrant la voie à une expansion vers les marchés du Japon, de la République de Corée, de l’Asie du Sud-Est et des États-Unis.

Pour sa part, Rubber Company 75 Ltd mise sur une stratégie différenciée axée sur la qualité et la standardisation des emballages destinés à l’exportation. Lai Ngoc Khanh Minh, représentant de l’entreprise, précise : "Nous ne cherchons pas à casser les prix, mais à bâtir la confiance sur la qualité. Lorsque la confiance est acquise, les contrats viennent naturellement". En seulement deux ans, la société a établi des partenariats avec des clients en Australie, en Inde, aux États-Unis, en République de Corée et au Japon, avec l’ambition de porter la part des exportations à 30% dans les cinq prochaines années.

Un autre fait marquant de cette édition est l’évolution du concept même de la promotion commerciale. De nombreuses entreprises ne viennent plus simplement “vendre leurs produits”, mais voient désormais la foire comme une plateforme de construction de marque et de coopération durable.

Selon Hô Si Tai, directeur marketing de Nam Kim Steel Corporation, "la foire, de par son ampleur et sa portée internationale, représente une opportunité unique pour présenter nos produits de tôle galvanisée ZMX - un matériau innovant, doté d’une protection auto-cicatrisante et d’une durabilité pouvant atteindre 50 ans, conforme aux exigences de l’industrie de pointe".

Nam Kim vise à étendre sa présence dans les secteurs stratégiques tels que la mécanique, l’automobile, l’électronique et les appareils électroménagers. L’entreprise espère que le ministère de l’Industrie et du Commerce poursuivra l’organisation de grandes foires nationales comme celle-ci, véritables tremplins pour la valorisation des marques vietnamiennes à l’étranger.

Selon les experts, la Foire d’Automne 2025 s’impose désormais comme un outil efficace de connexion commerciale et de transformation du modèle de compétitivité des entreprises vietnamiennes - une compétitivité fondée sur la qualité, les standards internationaux et une coopération durable.

L’augmentation du nombre de visiteurs professionnels et de partenaires potentiels dès les premiers jours de l’événement, ainsi que la multiplication des rencontres et signatures de contrats, illustrent l’impact concret de cette dynamique de promotion du commerce.

À travers les exemples de Dekko, Lavor, Nam Kim ou Rubber 75, la Foire d’Automne 2025 apparaît non seulement comme une célébration du “Made in Vietnam”, mais aussi comme un symbole du nouvel esprit économique des entreprises vietnamiennes - celui de la durabilité, de la qualité et de l’ambition d’atteindre les marchés mondiaux.

VNA/CVN