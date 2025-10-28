Crues au sommet et pluies diluviennes persistantes au Centre

Le Centre national de prévisions hydrométéorologiques a annoncé que les crues sur les rivières Vu Gia et Thu Bôn, dans la ville de Dà Nang, ont dépassé le niveau d'alerte maximal (niveau 3) dans la nuit du 27 octobre et devraient atteindre leur pic le 28 octobre.

>> Pluies diluviennes au Centre : Huê, Da Nang et Quang Ngai sous des trombes d’eau

>> Le Vietnam mobilise toutes ses forces face aux pluies et inondations au Centre

>> Inondations dans le Centre : le ministère de la Défense déploie ses forces

En particulier, à la station Câu Lâu sur la rivière Thu Bôn, le niveau de l'eau pourrait atteindre 5,3 m, soit 1,3 m au-dessus du seuil d'alerte 3. Au cours des 12 à 24 prochaines heures, les eaux de crue sur les rivières Vu Gia et Thu Bôn devraient se retirer lentement, mais resteront probablement au niveau d'alerte 3.

Photo : VNA/CVN

De fortes pluies persistent du sud de Quang Tri à Dà Nang et à l'est de Quang Ngai, avec des précipitations locales pouvant dépasser 600 mm dans certaines zones.

Sur la rivière Huong, dans la ville de Huê, les crues ont déjà atteint son apogée et commence à redescendre, avec un niveau de 5,05 m (à 20h le 27 octobre), soit 1,55 m au-dessus du seuil d'alerte 3. Les inondations touchent largement la ville, où 32 des 40 quartiers sont actuellement submergés. Par ailleurs, 38 points de glissements de terrain ont été signalés.

Les autorités locales ont entrepris l'évacuation de 1.663 foyers, soit environ 4.242 personnes, en raison des risques de glissements de terrain et de crues prolongées. Les routes principales, dont l'autoroute La Son - Tuy Loan et plusieurs routes provinciales, sont coupées.

Les réservoirs d'irrigation et les barrages hydroélectriques de la ville restent sûrs. Les barrages hydroélectriques de Binh Diên et Huong Diên ont été mis en service selon le protocole prévu pour les situations de crues extrêmes et imprévisibles. De fortes pluies sont encore prévues à Huê jusqu'au matin du 29 octobre, avec des cumuls pouvant atteindre 500 mm, voire 700 mm dans les zones montagneuses.

VNA/CVN