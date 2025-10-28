Intempéries : Dà Nang déclare l’état d’urgence pour les infrastructures de transport

Le 28 octobre, lors d’une réunion d’urgence face aux pluies diluviennes et aux glissements de terrain, le président du Comité populaire municipal de Dà Nang, Pham Duc An, a décidé de proclamer l’état d’urgence pour les infrastructures de transport.

Le président du Comité populaire municipal de Dà Nang, Pham Duc An a ordonné le déblocage immédiat de 10 milliards de dôngs afin de nettoyer et de dégager les routes gravement touchées par les intempéries, notamment les axes principaux.

Selon Pham Duc An, de nombreuses collines, saturées d’eau, présentent un risque élevé d’éboulement. Les équipes d’intervention doivent agir avec prudence pour éviter tout danger et préparer des scénarios adaptés à l’évolution des conditions météorologiques.

D’après le Commandement municipal de la défense civile, les pluies torrentielles ont inondé plus de 65.000 foyers et forcé l’évacuation de 1.400 familles, soit plus de 5.600 personnes. Environ 1.880 m de routes ont été endommagés et près de 3. 000 m3 de terre et de roches se sont effondrés sur les routes.

Le même jour, une délégation du Commandement de la Région militaire 5, dirigée par le colonel Phan Dai Nghia, commandant adjoint et chef d'état-major de la région militaire, a contrôlé les opérations de prévention et de traitement des conséquences des inondations à Dà Nang.

Le colonel Phan Dai Nghia a demandé aux unités et aux forces armées de la région militaire d’aider rapidement à évacuer les habitants des zones dangereuses vers des lieux sûrs, de coopérer étroitement avec les autorités locales pour préparer et fournir en temps utile les produits de première nécessité, en particulier dans les zones isolées.

La région militaire a également préparé des plans logistiques, des vivres et des denrées alimentaires pour assister les zones isolées et prévoit de mobiliser des forces pour aider la population à surmonter les conséquences des intempéries...

