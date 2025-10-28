Soutien international au Vietnam après le passage des typhons Bualoi et Matmo

Le Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe, relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, a organisé le matin du 28 octobre à Hanoï une cérémonie de reconnaissance d'aides internationales destinées à la reconstruction au Vietnam après le passage des typhons Bualoi et Matmo.

L'événement a réuni les ambassadeurs de plusieurs pays, dont l'Australie, la République de Corée, les États-Unis, l'Irlande, Singapour et le Canada, ainsi que des représentants de l'Union européenne, de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), des agences des Nations unies et d'autres organisations internationales.

Photo : BN/CVN

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, a salué les aides matérielles et spirituelles apportées par les ambassades et organisations internationales aux communautés touchées par les deux typhons. Selon lui, ces soutiens ont non seulement répondu aux besoins urgents d'assistance humanitaire, mais ont également joué un rôle crucial dans les efforts de rétablissement et de reconstruction post-catastrophe. Outre l'aide d'urgence, la préparation en amont et le renforcement de la résilience face aux catastrophes naturelles constituent des éléments essentiels pour protéger de manière durable la vie et les moyens de subsistance des populations, a-t-il déclaré.

"Les aides provenant des ambassades et des organisations internationales sont directement parvenues aux habitants. Nous nous engageons à ce que les aides restantes soient distribuées aux bénéficiaires ciblés d'ici novembre 2025, afin que les populations puissent retrouver rapidement une vie stable", a déclaré le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp.

De son côté, Pauline Tamesis, coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a affirmé que les Nations unies et leurs partenaires continueront de soutenir le Vietnam dans la gestion des conséquences des catastrophes naturelles, en mettant l'accent sur les besoins en eau potable, en hygiène, en hébergement et en moyens de subsistance. Elle a précisé que des efforts particuliers seraient déployés en faveur des groupes vulnérables, notamment les enfants, les personnes âgées et les femmes.

À ce jour, les ambassades et organisations internationales ont octroyé ou promis une aide d'environ 9,7 millions de dollars pour les zones touchées par les typhons, dont 7,1 millions de dollars en espèces et 2,5 millions de dollars en biens matériels.

VNA/CVN