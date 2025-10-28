Inondations dans le Centre : le ministère de la Défense déploie ses forces

Le ministère de la Défense a publié le 27 octobre, le télégramme urgent N°6840/CĐ-BQP, ordonnant la mobilisation immédiate des forces armées pour répondre aux fortes pluies et inondations qui frappent actuellement la région du Centre.

Adressé à l’état-major général, au département politique général de l’Armée populaire du Vietnam, aux zones militaires 4 et 5, aux corps d’armée, aux forces navales, aériennes, de garde-frontières et de police maritime, le télégramme exige la mise en œuvre rapide et coordonnée des mesures d’urgence pour protéger les vies humaines et les biens publics et privés.

Conformément au télégramme du Premier ministre en date du même jour, le ministère ordonne à toutes les unités de maintenir un état d’alerte maximal, de suivre de près l’évolution météorologique et de déployer immédiatement les troupes et les moyens nécessaires dans les zones à risque, en assurant la sécurité des infrastructures militaires et civiles.

Les unités doivent également évacuer préventivement les personnels stationnés dans les zones menacées par des glissements de terrain, contrôler la solidité des digues, barrages et routes, et aider les autorités locales à déplacer les habitants des zones dangereuses vers des abris sûrs.

Les zones militaires 4 et 5 sont chargées de coordonner les opérations de terrain et de préparer les ressources logistiques et de communication nécessaires. La marine, la police maritime, ainsi que les forces aériennes ont reçu l’ordre d’être prêtes à effectuer des opérations de recherche et de sauvetage et à acheminer vivres et matériel de secours dans les zones isolées.

Selon les prévisions du Centre national de météorologie et d’hydrologie, les niveaux d’eau sur les rivières Huong ; Vu Gia, Thu Bôn continuent de monter rapidement, dépassant déjà les seuils d’alerte 3 dans plusieurs localités du Centre.

En déplacement sur les zones touchées par les glissements de terrain sur la route nationale 40B, le vice-président du Comité populaire de Dà Nang, Trân Nam Hung, a salué la mobilisation efficace des forces locales et militaires dans la prévention et la gestion des conséquences des inondations. Il a exhorté les autorités à rester vigilantes, à protéger les populations et à éviter toute pénurie alimentaire dans les zones sinistrées.

Le commandement de la zone militaire 5 a déjà déployé plus de 6.000 soldats et miliciens, soutenus par plus de 300 véhicules et équipements spécialisés, y compris des drones. Les forces armées poursuivent les efforts de dégagement des routes stratégiques et d’évacuation des habitants selon le principe des "quatre sur place", garantissant vivres, eau potable et abris sûrs.

