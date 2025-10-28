Foire d’Automne 2025 : façonner l’avenir des exportations vietnamiennes

Dans un contexte mondial encore marqué par de nombreuses incertitudes économiques, les exportations vietnamiennes continuent d’afficher une croissance positive, témoignant de la résilience et de la capacité d’adaptation de l’économie nationale.

Photo : VNA/CVN

Derrière ces résultats encourageants se trouvent les efforts de transformation des entreprises vietnamiennes et une politique de promotion du commerce de plus en plus substantielle, moderne et durable. Dans cette dynamique, la première Foire d’Automne 2025 s’impose comme un événement phare, contribuant à redéfinir la vision de la promotion commerciale du Vietnam à l’ère de l’intégration profonde.

Bien plus qu’une exposition d’envergure réunissant plus de 3.000 stands et des centaines de délégations étrangères, la Foire d’Automne 2025 se distingue par une approche entièrement nouvelle : placer la promotion commerciale au centre, faire de l’entreprise l’acteur principal et du lien avec le marché l’objectif essentiel.

Selon Vu Ba Phu, directeur du Département de la promotion commerciale (ministère de l’Industrie et du Commerce), l’événement illustre de manière concrète l’esprit d’intégration proactive du Vietnam, désormais classé parmi les 20 premières économies mondiales en termes d’échanges extérieurs.

Vu Ba Phu a souligné que la foire ne visait pas uniquement à promouvoir les produits vietnamiens, mais aussi à construire une chaîne de valeur d’exportation durable, en connectant les entreprises nationales aux réseaux mondiaux de distribution, d’importation et d’investissement. Cette orientation stratégique traduit la volonté du Vietnam de passer d’une logique de “présentation de produits” à une logique de “connexion de capacités”, incarnant une vision à long terme de la promotion commerciale.

Pour les entreprises, notamment les petites et moyennes, la Foire d’Automne 2025 représente une occasion précieuse. Dans un contexte de concurrence accrue, de normes d’importation strictes et de coûts logistiques élevés, le contact direct avec les importateurs et la compréhension des exigences du marché constituent des atouts décisifs pour renforcer la compétitivité et transformer la volonté d’exporter en capacité d’exporter.

Lai Ngoc Khanh Minh, représentant de la société Cao su 75, considère la foire comme une opportunité de renforcer la visibilité de la marque et de consolider l’image professionnelle de l’entreprise. “Nous ne considérons pas l’absence de contrats signés sur place comme un échec. L’essentiel est de laisser une impression sérieuse et durable auprès des partenaires, ce qui constitue déjà un succès dans la construction de notre image de marque”, a-t-il indiqué.

En seulement deux ans d’ouverture à l’international, l’entreprise exporte déjà vers l’Australie, l’Inde, les États-Unis, la République de Corée et le Japon, avec un volume représentant plus de 5% de sa production et un objectif d’atteindre 30% dans les cinq prochaines années.

De son côté, Hô Sy Tai, directeur marketing de la société Tôn Nam Kim, estime que la Foire d’Automne 2025 constitue “une avancée stratégique” dans les efforts du ministère de l’Industrie et du Commerce visant à établir une “plateforme nationale de promotion commerciale et de développement industriel”.

Selon lui, il ne s’agit pas d’une foire ordinaire, mais d’une plateforme de connexion multidimensionnelle, où les entreprises vietnamiennes peuvent présenter leurs capacités de production, identifier les tendances des marchés internationaux et affirmer la marque vietnamienne dans la chaîne de valeur mondiale. “Pour Tôn Nam Kim, la foire est une occasion en or de rencontrer des partenaires internationaux, d’élargir la coopération et de démontrer la capacité de production autonome et la gestion conforme aux normes internationales”, a-t-il précisé.

Les experts estiment que la Foire d’Automne 2025 a dépassé le cadre d’un simple événement promotionnel pour devenir une véritable plateforme d’échanges et d’innovation. Outre les expositions et les rencontres d’affaires, elle intègre des programmes tels que “Les produits vietnamiens conquièrent le marché mondial”, des espaces dédiés à l’industrie de soutien et à l’innovation, ainsi qu’un volet consacré au commerce électronique et à la numérisation des produits d’exportation. L’ensemble forme un écosystème cohérent reliant la promotion, la formation, le conseil et la mise en relation.

De nombreux protocoles d’accord ont été signés directement sur place, ouvrant des perspectives d’exportation vers les marchés américain, européen et moyen-oriental. Ces résultats traduisent la confiance croissante des partenaires étrangers envers les produits vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, des centaines d’entreprises ont pu mieux appréhender les standards d’importation, les tendances de consommation verte, les exigences en matière d’emballage et de traçabilité - des conditions essentielles pour renforcer la compétitivité du “Made in Vietnam”.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Foire d’Automne 2025 marque également le début d’une stratégie visant à construire un écosystème national de promotion commerciale moderne, numérisé et connecté au monde. Le modèle de “promotion intelligente”, en cours de déploiement, permettra de relier les entreprises, les autorités, le réseau des missions commerciales du Vietnam à l’étranger et les plateformes d’e-commerce transfrontalières, contribuant ainsi à une croissance durable.

Si elle devient un événement annuel, la Foire d’Automne pourrait à terme s’imposer comme le centre régional de promotion des exportations, faisant du Vietnam une destination incontournable dans les chaînes d’échanges internationales.

Au-delà des chiffres, la Foire d’Automne 2025 symbolise un nouvel état d’esprit dans la promotion commerciale vietnamienne : chaque rencontre, chaque stand, chaque partenariat signé participe à la formation d’un écosystème d’exportation durable.

Ce n’est pas seulement une foire, mais une plateforme d’intégration, où les produits vietnamiens s’affirment par leur qualité, leur culture et leur fierté nationale, contribuant à façonner l’avenir des exportations vietnamiennes et à consolider la place du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale.

VNA/CVN