Un macaque à queue de cochon remis aux autorités à Quang Tri

Un macaque à queue de cochon (Macaca nemestrina), espèce classée dans le groupe IIB des animaux sauvages rares et menacés, a été remis aux autorités par un habitant de la province de Quang Tri, a annoncé lundi 27 octobre la police de la commune de Truong Son.

Photo : VNA/CVN

Le même matin, alors que les forces de l'ordre, incluant gardes forestiers, policiers et gardes-frontières, menaient une campagne de sensibilisation à la protection de la faune sauvage auprès des populations locales, Hô Van Duong, résident du hameau de Rin Rin, commune de Truong Son, a contacté les autorités pour leur remettre volontairement l'animal pesant 2 kg.

Hô Van Duong a déclaré avoir trouvé le singe blessé en travaillant dans son champ et l'avoir recueilli pour le soigner.

Immédiatement après la réception, les autorités ont procédé aux vérifications et complété les procédures légales. L'animal sera prochainement transféré au Centre de sauvetage, de conservation et de développement de la faune du parc national de Phong Nha - Ke Bang.

Selon la police de la commune de Truong Son, grâce aux campagnes de sensibilisation et de mobilisation menées ces derniers temps, plusieurs habitants de la commune ont déjà volontairement remis des animaux sauvages, tels que des calaos rhinocéros et des macaques à face rouge. L'unité collabore activement avec les forces compétentes pour relâcher ces animaux dans leur milieu naturel.

VNA/CVN