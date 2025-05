Plus de 170 entreprises vietnamiennes au salon THAIFEX-Anuga Asia 2025

Plus de 170 entreprises vietnamiennes présentent leurs produits au THAIFEX-Anuga Asia 2025, l'un des plus grands salons mondiaux de l'alimentation et des boissons, organisé chaque année en Thaïlande.

L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viet Hung, s'est réjoui de la participation active des entreprises vietnamiennes. Il a déclaré qu'elles proposent des produits de haute qualité, satisfaits aux normes internationales et aux critères du salon en matière d'innovation et de créativité dans le secteur de l'alimentation et des boissons.

Photo: VNA/CVN

Le THAIFEX-Anuga Asia 2025 attire plus de 3.200 entreprises venues de Thaïlande et de 56 autres pays et territoires. Il comprend 6.200 stands présentant divers produits du secteur alimentaire, des produits agricoles et des aliments transformés, aux technologies alimentaires et aux services associés.

Le salon accueille également des séminaires sur divers sujets tels que la sécurité alimentaire et la durabilité, l'avenir des protéines alternatives, l'innovation dans la fabrication et la vente au détail de produits alimentaires et de boissons, ainsi que les menus et saveurs de nouvelle génération.

L’événement, qui se déroule du 27 au 31 mai, est coorganisé par le Département de la promotion du commerce international du ministère thaïlandais du Commerce, la Chambre de commerce thaïlandaise et l’entreprise allemande Koelnmesse.

Il devrait attirer plus de 90.000 visiteurs professionnels venus de 140 pays et territoires. Les organisateurs espèrent que le montant total des transactions générées lors du salon dépassera 98 milliards de bahts (environ 2,68 milliards de dollars), incluant les commandes signées sur place ainsi que les contrats potentiels post-événement.

VNA/CVN