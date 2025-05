Hô Chi Minh-Ville accueillera des salons internationaux sur la logistique et la santé

Ces événements seront co-organisés par l’Association vietnamienne des entreprises de logistique (VLA), l’Association des équipements médicaux de Hô Chi Minh-Ville, VINEXAD et d’autres partenaires. Destiné à promouvoir la transformation verte et numérique du secteur de la logistique, VILOG 2025 devrait prendre une nouvelle dimension, avec une participation internationale accrue et des opportunités de réseautage améliorées. L’événement proposera également des séminaires spécialisés sur le financement de la logistique verte, l’impact de l’IA sur le secteur et les solutions pour la logistique d’exportation vietnamienne. Un nouveau segment, VILOG TALK, offrira aux exposants une plateforme pour présenter leurs technologies et services, tandis qu’un programme de mise en relation avec les acheteurs favorisera les relations commerciales concrètes. Les salons se dérouleront parallèlement aux salons Cold Chain Expo et Smart Warehouse Expo, offrant ainsi une plateforme plus large de collaboration au sein des chaînes d’approvisionnement. Les organisateurs ont souligné que la transformation numérique et verte est essentielle pour que les entreprises vietnamiennes restent compétitives et alignées sur les tendances mondiales du développement durable.

VNA/CVN