La transformation numérique contribue à aider le développement du secteur privé

La transformation numérique est un moteur essentiel du développement du secteur privé, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et les entreprises familiales, selon les délégués du Sommet sur la transformation numérique Vietnam-Asie 2025, qui s'est tenu les 27 et 28 mai à Hanoï.

Conformément à la Résolution 68-NQ/TW du Bureau politique publiée le 4 mai 2025, des outils tels que des logiciels de comptabilité, des plateformes numériques, des services de consultations juridiques et des formations en gestion d'entreprise seront gratuitement fournis.

Cette politique vise à réduire les coûts des intrants, améliorer la capacité d’aministration et garantir la conformité juridique des petites entreprises et des ménages, les aidant ainsi à s’adapter plus rapidement à la tendance de la transformation numérique. L'objectif est d'atteindre deux millions d'entreprises d'ici 2030, contre un million actuellement.

L'économiste Can Van Luc, membre du Conseil consultatif politique du Premier ministre, a souligné que la Résolution 68 non seulement affirmait la position et le rôle clé de l’économie privée, mais s’engageait également à améliorer les institutions, à supprimer les obstacles et à créer les conditions permettant à ce secteur de faire une percée.

Alors que certains n'ont besoin que de solutions comptables simples et faciles à utiliser, d'autres ont besoin d'une formation complète et de consultation pour élaborer leur feuille de route de transformation numérique, a-t-il expliqué, soulignant la nécessité de lever les obstacles institutionnels.

De son côté, Le Hong Quang, PDG la compagnie par actions MISA, a identifié trois principaux défis pour les entreprises : un manque de connaissances en gestion, des compétences technologiques limitées et une faible transparence des données, ce qui entrave l'accès au financement.

Pour répondre à ces problèmes, a-t-il expliqué, MISA a développé des solutions adaptées à la taille des entreprises, notamment des applications de vente mobiles, des outils de saisie vocale assistée par IA et des plateformes de connexion avec des experts comptables et fiscaux pour les grandes entreprises.

Dans le débat sur les logiciels libres couramment utilisés, de nombreux experts ont souligné la nécessité des recherches et des réflexions approfondies.

Nguyen Xuan Hoang, vice-président du conseil d'administration de MISA, a mis en garde contre les risques de création de monopoles si seuls quelques fournisseurs sont sélectionnés, ce qui pourrait compromettre la sécurité des données et limiter l'adaptabilité.

Partageant cet avis, Nguyen Viet Duc, directeur de la compagnie par actions des solutions l'UNICA, et Phan Thi Thanh Ngoc, représentante de VNPT-AI, ont convenu de la nécessité d'établir des cadres techniques standardisés, plutôt que d'imposer un logiciel unique, permettant ainsi aux entreprises de choisir les solutions les mieux adaptées à leurs réalités opérationnelles.

Plutôt que d'offrir directement des logiciels gratuits, Nguyen Xuan Hoang a proposé que l'État soutienne les utilisateurs finaux par le biais de déductions fiscales ou de subventions directes, tout en incitant les entreprises technologiques vietnamiennes à développer des produits conformes aux normes techniques.

Il a commenté que cette stratégie permettrait de créer un marché technologique dynamique, de favoriser l'innovation et de donner aux petites entreprises les moyens de se digitaliser de manière durable et efficace.

VNA/CVN