Bamboo Airways ajoute de nouveaux appareils pour répondre au pic estival

>> Bamboo Airways signe un contrat de services de maintenance de moteurs d'avion

>> Bamboo Airways reprendra ses vols internationaux à partir de novembre

>> Bamboo Airways revient en tête pour la ponctualité au Vietnam

Photo : ST/CVN

L'expansion s’effectue grâce à un contrat de location avec équipage avec BBN Airlines Indonesia, filiale du groupe mondial de services aéronautiques Avia Solutions Group.

Dans le cadre de cet accord, Bamboo Airways louera un Boeing 737-900ER à BBN Airlines Indonesia. L’appareil sera déployé sur des lignes intérieures très fréquentées au Vietnam et sur certaines destinations en Asie du Sud-Est.

Après son arrivée à l’aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville (Sud), l’appareil subira une inspection technique complète avant sa mise en service plus tard ce mois-ci.

Luong Hoài Nam, Pdg de Bamboo Airways, a déclaré que le partenariat avec BBN Airlines Indonesia, dans le cadre du modèle ACMI qui signifie Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance (Aéronef, Équipage, Maintenance et Assurance), constitue une initiative proactive visant à accroître la capacité opérationnelle de la compagnie aérienne pendant une haute saison.

"Notre priorité est d’assurer des opérations sûres et fiables tout en restant flexibles dans l’adoption de solutions efficaces et axées sur les passagers", a déclaré M. Nam, ajoutant que Bamboo Airways négocie activement avec des partenaires de leasing internationaux afin d’acquérir des avions adaptés à sa stratégie et à sa croissance sur le marché intérieur.

Par ailleurs, Martynas Grigas, président de BBN Airlines Indonesia, a souligné la mission de la compagnie : fournir un soutien dédié, constant et de haute qualité pour aider ses partenaires à développer leurs réseaux de vols et à améliorer l’expérience passagers.

"Nous sommes honorés de collaborer avec Bamboo Airways pour cette importante expansion de flotte", a-t-il déclaré.

Afin de garantir une expérience client optimale, le service en vol des avions loués avec équipage sera cogéré par les deux compagnies aériennes. Les agents de bord de Bamboo Airways travailleront aux côtés de l’équipage expérimenté de BBN Airlines Indonesia afin de garantir le respect des normes de service emblématiques de la compagnie.

VNA/CVN