Intégration de technologies modernes au projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud

Le Département des sciences, des technologies, de l'environnement et des matériaux de construction, l'Autorité ferroviaire du Vietnam et le comité de gestion des projets ferroviaires (ministère de la Construction) ont travaillé le 28 mai avec le géant américain 3M pour discuter du projet de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud et des mesures visant à renforcer la sécurité routière durable au Vietnam.

>> ​Investissement de 61,35 milliards de dollars pour la ligne ferroviaire Nord-Sud

>> Le projet de TGV Nord-Sud nécessite une chaîne d’approvisionnement industrielle nationale

>> VinSpeed propose d'investir dans le projet de train à grande vitesse Nord-Sud

Le groupe 3M, fort de son expérience en science et innovation, notamment dans les solutions de matériaux et technologies de pointe conformes aux normes internationales, s'est dit prêt à apporter son expertise. Edric Tan, directeur commercial de la division E-commerce et Sécurité Routière pour l'Asie du Sud-Est chez 3M, a souligné les succès du groupe dans des projets de transport en Asie, y compris des lignes de métro urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que le terminal T3 de l'aéroport de Tân Son Nhât.

Photo : CTV/CVN

En ce qui concerne le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, 3M propose une collaboration étroite avec le ministère de la Construction. Le groupe envisage d'intégrer des solutions de matériaux, des normes et des technologies de pointe conformes aux standards internationaux dès les phases de planification, de mise en œuvre et de supervision.

Ces solutions comprennent des matériaux réfléchissants et d'identification intelligente (panneaux de signalisation, marquages au sol, systèmes de guidage en gare), des solutions de protection contre l'incendie, des matériaux insonorisants et amortissants pour la sécurité des passagers, et des technologies de réduction des vibrations et de maintenance intelligente pour prolonger la durée de vie des infrastructures.

Au-delà des matériaux, 3M souhaite renforcer les compétences locales. L'entreprise prévoit des formations et des ateliers techniques pour les ingénieurs et entrepreneurs vietnamiens sur la sécurité, les matériaux intelligents et la normalisation du transport ferroviaire. Un programme pilote pourrait également être mis en place dans une gare ou sur une ligne d'essai, sous la direction du ministère de la Construction.

Des représentants du ministère de la Construction, de l'Autorité ferroviaire du Vietnam et du comité de gestion des projets ferroviaires ont salué l'intérêt de 3M, reconnaissant la pertinence de ses propositions pour l'objectif du Vietnam de développement durable et d'infrastructures vertes, en accord avec l'engagement Net-Zero 2050 du gouvernement.

À l'avenir, 3M a proposé de s'aligner sur l'engagement du Vietnam pour la neutralité carbone en 2050 en testant et en intégrant des matériaux légers, durables et à faibles émissions dans les infrastructures ferroviaires. Cette initiative s'appuiera sur les meilleures pratiques issues de projets de trains à grande vitesse et de villes intelligentes au Japon, dans l'UE et en République de Corée.

À court terme, les parties ont convenu d'une visite sur site au Centre de science, de technologie et d’ingénierie de 3M à Hanoï pour examiner l'application de ces solutions.

VNA/CVN