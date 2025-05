La R. de Corée partage son expérience dans le développement des industries stratégiques

Le 28 mai après-midi, le ministère vietnamien des Affaires étrangères et l’ambassade de République de Corée au Vietnam ont conjointement organisé un colloque intitulé "Expérience du développement économique de la République de Corée et Suggestions de politiques pour le Vietnam".

>> Le Vietnam et la R. de Corée vont renforcer leur coopération commerciale

>> Vietnam, partenaire clé de la politique étrangère de la République de Corée

>> Hai Phong : Échanges culturels Vietnam - R. de Corée, un pont entre deux peuples

Photo: VNA/CVN

Le colloque a été présidé par le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, en présence de Lee Jae Myun, ministre-conseiller de l’ambassade de République de Corée au Vietnam.

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre Nguyen Minh Vu a salué les remarquables résultats de la coopération économique entre les deux pays, soulignant que la République de Corée demeure l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam : premier investisseur étranger (IDE) et deuxième partenaire commercial.

Le vice-ministre a souligné que ce colloque constituait une occasion pour les deux parties de partager l’expérience de la République de Corée en matière de développement économique, notamment dans les domaines des industries stratégiques, afin d’en tirer des enseignements pour le Vietnam.

Pour sa part, Lee Jae Myun a présenté le processus de développement économique de son pays de 1960 à 2025. Le "miracle de la rivière Han" résulte d’une combinaison entre le rôle moteur et incitatif du gouvernement, le dynamisme et l’autonomie du secteur privé, ainsi que la capacité d’intégration internationale, reposant sur des moteurs clés tels que la science et la technologie, la recherche et le développement, la commercialisation des produits et le développement des ressources humaines hautement qualifiées.

Lee Jae Myun a affirmé que la République de Corée continuerait d’accompagner le Vietnam dans son processus de développement économique.

VNA/CVN