Le Vietnam et l’Inde renforcent leur coopération dans le secteur de la pêche

Près de 150 entreprises vietnamiennes et indiennes ont participé mercredi 28 mai à un webinaire destiné à stimuler les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Photo: VNA/CVN

Organisé par l’Office du commerce du Vietnam en Inde, en coordination avec des organismes industriels et des agences gouvernementales, cet événement a permis aux entreprises d’explorer des partenariats et de promouvoir le commerce bilatéral. Une cinquantaine d’entreprises vietnamiennes et une centaine d’entreprises indiennes de toute la chaîne de valeur de la pêche ont participé au webinaire.

Le conseiller commercial Bùi Trung Thuong a exprimé l’espoir que cet événement promouvra la coopération en matière de transfert de technologies aquacoles, de développement de la chaîne du froid, de promotion du commerce international et de collaboration en matière de contrôle qualité, de traçabilité et de durabilité.

Le président de l’Association indienne des exportateurs de produits de la mer (SEAI), Pawan Kumar, a proposé trois initiatives clés : une participation mutuelle à des salons professionnels, un salon tournant d’exportation de produits de la mer asiatiques tournant et un groupe stratégique conjoint pour partager des informations sur les marchés et optimiser les chaînes d’approvisionnement. Il a assuré le soutien total de la SEAI à ces efforts.

Rama Sankar Naik, commissaire au ministère des Pêches de l’État d’Andhra Pradesh, a mis en avant les opportunités de coopération dans les domaines de l’aquaculture et des techniques de transformation, les coentreprises, les solutions de chaîne du froid, la recherche et développement sur le contrôle des maladies et la formation des ressources humaines.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises vietnamiennes ont présenté les atouts du pays, notamment des conditions naturelles favorables, un secteur privé fort, le soutien du gouvernement, les avantages des accords de libre-échange et une main-d’œuvre qualifiée.

Elles ont également souligné les défis tels que le durcissement des réglementations du marché ; les règles sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), le changement climatique et l’évolution des politiques commerciales des États-Unis.

Le secteur de la pêche indien, en pleine croissance, offre un potentiel de coopération important, notamment avec le Vietnam, qui partage des atouts similaires et des capacités complémentaires.

Une collaboration plus étroite entre la SEAI et l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), ainsi qu’entre les entreprises des deux pays, est considérée comme essentielle pour renforcer la compétitivité, respecter les normes mondiales et élargir les marchés d’exportation.

VNA/CVN