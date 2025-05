Renforcement de la coopération entre le Vietnam et la préfecture japonaise d'Aichi

Lors des réunions, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a remercié et demandé aux autorités d'Aichi et de la ville de Nagoya de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne dans cette localité.

Le vice-Premier ministre a également demandé au gouverneur de la préfecture d'Aichi et au maire de la ville de Nagoya de veiller à promouvoir davantage la coopération avec le Vietnam, en faisant de la coopération entre le Vietnam et la préfecture d'Aichi et la ville de Nagoya un modèle de coopération locale entre les deux pays.

Lors de la rencontre avec le gouverneur de la préfecture d'Aichi, Omura Hideaki, Nguyên Chi Dung a hautement apprécié et remercié les efforts du gouverneur et de l'autorité d'Aichi pour promouvoir leur coopération avec le Vietnam, en particulier dans la coopération économique, d'investissement, du travail, des échanges culturels et les échanges entre les peuples ces derniers temps.

Il a suggéré de continuer à prêter attention à la promotion de l'expansion de la coopération économique, en encourageant les entreprises d'Aichi à faire de nouveaux investissements et à accroître les investissements au Vietnam dans l'automobile et les industries auxiliaires; à renforcer la coopération dans les domaines dont le Vietnam a besoin, tels que l'innovation, les sciences et technologies, la transformation numérique, la transformation verte, les semi-conducteurs, l'aviation et les industries aérospatiales, la formation de ressources humaines de haute qualité...

Afin de promouvoir davantage la coopération entre le Vietnam et la préfecture d'Aichi dans les échanges entre les peuples et le tourisme, le gouverneur Omura a espéré ouvrir davantage de vols directs entre les deux parties dans un avenir proche.

Aichi est la localité leader au Japon dans les domaines de l'industrie lourde, de la science et de la technologie, des semi-conducteurs et de la santé. Donc, le gouverneur Omura est prêt à encourager davantage d'entreprises d'Aichi à investir au Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité, de l'innovation, de la science et de la technologie, des semi-conducteurs, des industries auxiliaires, etc.

Lors de la rencontre avec le maire de la ville de Nagoya, le vice-Premier ministre a demandé au maire Hirosawa de prêter attention à la promotion des investissements des entreprises de Nagoya au Vietnam, à la promotion des échanges locaux, à la coopération culturelle et touristique entre Nagoya et le Vietnam.

Le maire Hirosawa a déclaré que Nagoya espérait accueillir de nombreux athlètes vietnamiens à Nagoya qui accueillera les Jeux asiatiques en 2026 et promouvoir la coopération culturelle et touristique entre Nagoya et le Vietnam à cette occasion, ainsi qu'ouvrir davantage de vols directs entre Nagoya et d'autres villes du Vietnam.

