Le Vietnam, le Laos et la Thaïlande dynamisent le corridor économique Est-Ouest

Le Consulat général du Vietnam à Paksé et les autorités de la province lao de Sékong ont organisé vendredi 23 mai le Forum de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme : Promotion du corridor économique Est-Ouest et le Salon du commerce et du tourisme 2025.

Dans son discours d’ouverture du forum, Ta Phuong Dung, consule générale du Vietnam à Paksé, a souligné l’importance de cet événement pour concrétiser la vision stratégique de la création d’un espace de développement entre les trois pays, axé sur le développement durable, entre les provinces du Sud du Laos, d’Ubon Ratchathini et 19 provinces et villes du Vietnam.

Photo: VNA/CVN

Elle a affirmé que ce forum était une opportunité pour les localités et les entreprises des trois pays de se rencontrer, d’explorer les opportunités d’investissement dans les provinces du Sud du Laos, d’échanger des informations et de promouvoir le potentiel et les atouts dans les domaines du commerce, de l’investissement et du tourisme. L’objectif est de construire un programme de coopération adapté aux besoins et aux atouts de chaque région et de contribuer au développement socio-économique des localités du corridor économique Est-Ouest.

Lors du forum, Leklay Sivilay, secrétaire et gouverneur de la province de Sékong, a également déclaré que ce forum était important pour promouvoir le potentiel des localités du sud du Laos en général, et de la province de Sékong en particulier, pour renforcer les liens avec les localités du Vietnam et de la province d’Ubon Ratchathani (Thaïlande), pour ouvrir des opportunités de coopération en matière d’investissement aux entreprises des trois pays et pour créer des conditions favorables à l’étude et à la découverte des atouts, du potentiel et des politiques de chacune, augmentant ainsi les opportunités de coopération en matière d’investissement dans la province de Sékong et les provinces du sud du Laos.

Des délégués de plusieurs provinces et villes du Vietnam, du Laos et de Thaïlande ont présenté le potentiel, les atouts et les politiques préférentielles de leurs localités pour attirer les investissements. Ils ont également discuté et convenu d’orientations et de solutions pour améliorer l’efficacité de la coopération, promouvoir le tourisme, le commerce et les activités de promotion des investissements sur le corridor économique Est-Ouest, en fonction des besoins et des atouts de chaque localité.

Dans le cadre de l’événement, le consulat général du Vietnam à Paksé a organisé, en coordination avec les autorités de la province de Sekong, l’édition 2025 du Salon du commerce et du tourisme, avec la participation de 47 stands, dont 12 vietnamiens, 34 laotiens et 1 thaïlandais.

Ce salon est l’occasion pour les entreprises des trois pays de se rencontrer, d’échanger, de nouer des liens commerciaux, de rechercher des opportunités de coopération, d’investissement et d’expansion de marché, et de relier les itinéraires touristiques. Parallèlement, cela illustre clairement les relations amicales et coopératives entre les trois pays (Vietnam, Laos et Thaïlande).

C’est également une occasion importante pour les entreprises et les localités des trois pays de promouvoir et de présenter des produits culturels et touristiques, ainsi que des produits agricoles OCOP et ODOP, contribuant ainsi à la promotion des échanges commerciaux et au développement socio-économique des localités.

Initié en 1998, le corridor économique Est-Ouest est un programme de coopération au développement économique dans la sous-région du Mékong, impliquant le Myanmar, la Thaïlande, le Laos et le Vietnam. Son objectif est de renforcer la coopération économique, de promouvoir le commerce, l’investissement et le développement entre les pays membres, de réduire les coûts de transport, et de soutenir le développement des localités situées le long de ce corridor routier d’environ 1.450 km.

VNA/CVN