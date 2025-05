La Nouvelle-Zélande et le Vietnam renforcent leur coopération en matière d'exportation de bois

Le ministre néo-zélandais du Commerce, Todd McClay, a annoncé mardi 27 mai un nouvel accord de coopération entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam visant à accroître les exportations de bois et à supprimer les obstacles potentiels au commerce dans le secteur forestier entre les deux pays.

L'accord permettra au pin radiata de Nouvelle-Zélande d'être reconnu selon les normes de construction en bois en constante évolution du Vietnam, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités sur ce marché en pleine croissance.

Selon le ministre Todd McClay, cet accord va porter les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande à 2,68 milliards de dollars néo-zélandais (1,59 milliard de dollars américains), et stimuler considérablement les 48 millions de dollars néo-zélandais de bois scié que la Nouvelle-Zélande exporte actuellement vers le Vietnam.

Il a ajouté que l'économie vietnamienne avait doublé de taille au cours de la dernière décennie et qu'elle devrait connaître la croissance des revenus la plus rapide au monde à l'avenir. Cela se traduira par une augmentation de la construction, une demande accrue de produits durables et de nouvelles opportunités pour le bois néo-zélandais.

L’accord ajoute de la valeur aux produits du bois néo-zélandais et ouvre des opportunités des exportations de grumes, augmentant le potentiel d’exportation et contribuant à doubler la valeur des exportations néo-zélandaises en dix ans.

