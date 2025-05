Vietnam - Chine : vers une fluidification du commerce des produits agricoles

Une délégation du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, conduite par son ministre Dô Duc Duy, a effectué du 27 au 29 mai, une visite de travail en Chine pour désamorcer les obstacles à l'exportation des produits agricoles et aquatiques vietnamiens vers le marché chinois, notamment pour le durian, et de se préparer à la prochaine saison d'exportation du litchi cette année.