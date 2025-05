VietOffice 2025 : l'avenir du bureau intelligent s'expose à Hanoï

Le Salon international des solutions, équipements, machines et papeteries de bureau intelligent (VietOffice 2025) a ouvert ses portes à Hanoï le 21 mai et a attiré 100 exposants nationaux et internationaux.

VietOffice 2025, organisé conjointement par la Société nationale vietnamienne des foires commerciales et de la publicité (Vinexad) et l'Association vietnamienne des machines de bureau (VOMA), occupe une superficie de 4.500 m² au Centre international des expositions, situé au 91, rue Trân Hung Dao.

Photo: VNA/CVN

Les exposants viennent de huit pays et territoires : l'Inde, Taïwan (Chine), la Chine, la République de Corée, le Japon, Hong Kong (Chine), les États-Unis et le Vietnam. L'événement devrait accueillir plus de 5.600 visiteurs.

Plus qu'un simple évènement commercial, VietOffice 2025 se veut un forum pour les entreprises nationales et internationales à se rencontrer, partager leurs expériences, présenter leurs produits, promouvoir le transfert de technologies et rechercher des partenariats stratégiques.

L'exposition présente des produits et solutions innovants, ainsi que des activités annexes telles qu'un atelier sur la transformation numérique dans la formation à l'entrepreneuriat, les startups et les orientations professionnelles.

Le salon se clôturera le 23 mai.

VNA/CVN