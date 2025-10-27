47e Sommet de l’ASEAN

Pham Minh Chinh au 5e Sommet RCEP : pour une coopération économique renforcée

Dans le cadre du 47 e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes tenues à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 27 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé, aux côtés des dirigeants des pays membres de l’ASEAN et des partenaires (Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, République de Corée, Chine), au 5 e Sommet du RCEP (Partenariat économique global régional), placé sous la présidence du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre le président du Conseil européen

>> Le PM plaide pour le partenariat stratégique global ASEAN - République de Corée

>> Les Premiers ministres vietnamien et chinois se rencontrent à Kuala Lumpur

Photo : VNA/CVN

Il s’agissait du premier Sommet du RCEP depuis la signature de cet accord en novembre 2020 - année où le Vietnam assurait la présidence de l’ASEAN - et depuis son entrée en vigueur complète le 2 juin 2023. L'événement offrait l’occasion aux dirigeants d’échanger sur la situation économique mondiale, de renforcer la coopération régionale dans le cadre du RCEP et de définir les orientations stratégiques pour la prochaine étape, notamment la mise en œuvre effective du RCEP, le processus d’adhésion de nouveaux membres et la préparation de l’examen global de l’Accord prévu en 2027.

Prenant la parole lors de la réunion, le Premier ministre Phạm Minh Chinh a rappelé le rôle essentiel du RCEP dans le développement économique de la région Asie-Pacifique. Selon lui, l’accord apporte des bénéfices tangibles en matière de commerce, d’investissement et de chaînes d’approvisionnement, constituant une base solide pour la croissance durable et l’amélioration de la compétitivité des États membres.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le Vietnam soutenait pleinement le RCEP et continuerait de mettre en œuvre, de manière sérieuse et intégrale, l’ensemble de ses engagements. Il a également réaffirmé la volonté du Vietnam de coopérer activement avec les autres membres afin d’élargir et d’améliorer la qualité de la coopération dans le cadre de l’accord. Pour le Vietnam, le RCEP est un "pont" reliant des économies aux niveaux de développement différents, favorisant le partage des bénéfices, le développement autonome et la prospérité commune.

Pham Minh Chinh a aussi réitéré l’attachement du Vietnam au système commercial multilatéral, considérant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) comme le pilier d’un ordre commercial équitable, transparent et fondé sur des règles. Il a exprimé la disposition du Vietnam à participer activement au processus de réforme de l’OMC.

Le sommet s’est conclu par l’adoption de la Déclaration commune des dirigeants sur le RCEP, réaffirmant le rôle central de l’ASEAN et l’engagement collectif à promouvoir une intégration économique régionale ouverte, inclusive et mutuellement bénéfique, tournée vers l’avenir.

La Déclaration commune souligne également l’attachement ferme des pays membres à un système commercial multilatéral fondé sur l’OMC, ouvert, transparent, équitable et prévisible, garantissant la non-discrimination entre les partenaires. Elle confirme enfin le rôle clé du RCEP dans la promotion de l’intégration régionale, le renforcement de la résilience économique et la croissance durable, dans un contexte mondial encore marqué par l’instabilité et les incertitudes économiques.

VNA/CVN