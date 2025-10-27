47e Sommet de l’ASEAN 47

Le Vietnam contribue à promouvoir l’économie numérique et la sécurité alimentaire régionales

Alors que les dirigeants de l’ASEAN se réunissent à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour le 47 e Sommet de l’ASEAN, du 26 octobre, le rôle et les propositions du Vietnam sont jugés particulièrement importants pour l’élaboration de la Déclaration commune et les résultats globaux de cette édition.

Le Dr. Zokhri Idris, analyste principal en relations internationales à l’Université de Malaya, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que le Vietnam était considéré comme un acteur clé et un moteur potentiel de la Communauté économique de l’ASEAN (AEC), grâce à sa compétitivité élevée dans la production et la fabrication.

Depuis son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam a apporté une contribution active en fournissant des ressources humaines qualifiées et des zones économiques attractives pour les entreprises régionales. Sa croissance rapide, notamment dans les secteurs hautement industrialisés tels que le textile et la fabrication, renforce la valeur ajoutée du processus d’intégration économique de l’ASEAN.

Selon le Dr Idris, le défi actuel du Vietnam consiste à maintenir une croissance durable du PIB tout en répondant aux effets des droits de douane américains. Il a exprimé l’espoir que l’intégration économique accrue permettra d’intensifier les échanges d’approvisionnement entre le Vietnam et les autres membres de l’ASEAN, au bénéfice mutuel de tous les membres.

Le Vietnam met également en œuvre plusieurs politiques économiques stratégiques orientées vers l’avenir, axées sur le développement des hautes technologies, la transition énergétique verte, la croissance de l’économie numérique, ainsi que sur l’éducation et la formation de ressources humaines de qualité. Ces initiatives s’inscrivent pleinement dans la Vision de l’ASEAN 2045, à condition qu’elles soient harmonisées avec les trajectoires de développement des autres économies régionales.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine agricole, le Dr. Idris a salué les efforts du Vietnam pour renforcer la coopération régionale. Citant la récente intervention du vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Quôc Tri, lors de la 47e réunion des ministres de l’Agriculture et des Forêts de l’ASEAN (AMAF) à Pasay (Philippines), il a rappelé que le Vietnam avait appelé à intensifier la coopération en matière d’agriculture numérique et intelligente face aux défis climatiques, en vue d’accroître la résilience et de bâtir des systèmes alimentaires durables.

La promotion du transfert et de l’application des technologies agricoles est considérée par le Vietnam comme essentielle pour garantir la sécurité alimentaire de la région, tout en réduisant les risques de crise.

Les contributions et propositions du Vietnam sont jugées cohérentes avec les priorités du Sommet de cette année, notamment l’approfondissement de l’intégration régionale, la durabilité et le développement d’une économie numérique commune.

Concernant les résultats attendus, le Dr. Idris a noté que les dirigeants de l’ASEAN devront relever d’importants défis économiques, tels que les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales liées aux politiques commerciales américaines. L’adhésion prochaine du Timor-Leste comme 11ᵉ économie de l’ASEAN constitue également un point marquant, susceptible d’insuffler une nouvelle dynamique à la Communauté économique de l’ASEAN.

Sur le plan politique, le chercheur a estimé que l’un des résultats majeurs du 47e Sommet pourrait être une Déclaration réaffirmant la neutralité de l’ASEAN face à la rivalité croissante entre grandes puissances. Malgré certains précédents, notamment l’absence de Déclaration commune sur la Mer Orientale en 2012, il n’existe, selon lui, aucun signe indiquant que la situation géopolitique actuelle puisse entraver le bon déroulement du Sommet cette année.

VNA/CVN