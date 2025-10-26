ASEAN - États-Unis : quatre grandes orientations de coopération proposées par le Vietnam

Le 26 octobre à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, les dirigeants des autres pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et le président américain Donald Trump ont participé au 13ᵉ Sommet ASEAN - États-Unis.

Lors du sommet, le président Donald Trump a déclaré que l’Asie du Sud-Est occupe une place extrêmement importante dans la politique américaine pour l’Indo-Pacifique. Les États-Unis continueront d’être un partenaire et un ami des pays de la région.

Photo : VNA/CVN

Les États-Unis souhaitent approfondir davantage leur partenariat avec l’ASEAN, non seulement dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’énergie, de la technologie et de l’intelligence artificielle (IA), mais aussi pour des objectifs de paix, de stabilité et de prospérité au bénéfice de tous les pays de la région, dans l’intérêt des populations et des générations futures.

Le président Donald Trump a affirmé que les États-Unis sont prêts à coopérer avec l’ASEAN et à l’aider à relever les défis communs, dans le respect du rôle central de l’Association ainsi que des intérêts légitimes de ses États membres.

Dans son allocution, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les États-Unis sont l’un des partenaires stratégiques globaux les plus importants de l’ASEAN, avec des engagements forts visant à approfondir la coopération bilatérale.

Le Premier ministre a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la coopération ASEAN – États-Unis dans les années à venir : promouvoir la connectivité économique, commerciale et en matière d’investissements en vue d’une relation équilibrée, harmonieuse et durable ; intensifier la coopération en matière de transformation numérique, d’innovation et de sécurité énergétique, y compris l’infrastructure énergétique et l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ; renforcer la cybersécurité et la lutte contre la criminalité transnationale, en s’appuyant notamment sur l’initiative américaine contre la fraude en ligne et l’initiative vietnamienne pour améliorer l’efficacité de la traque des criminels recherchés ; et enfin, consolider la coopération pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité régionales.

Le Premier ministre a souligné que l’ASEAN et les États-Unis partagent des intérêts et des responsabilités dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et du développement dans la région, dont en Mer Orientale. Il a réaffirmé la position de principe de l’ASEAN : régler pacifiquement les différends sur la base du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

À l’issue du sommet, les dirigeants de l’ASEAN et des États-Unis ont adopté la Déclaration commune de vision ASEAN – États-Unis pour "une région plus forte, plus sûre et plus prospère", traçant les lignes de coopération stratégiques pour la nouvelle phase.

VNA/CVN