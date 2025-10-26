Cybercriminalité : l'Indonésie appelle à une coopération renforcée au sein de l'ASEAN

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, M. Sugiono, a souligné la nécessité d'une synergie intersectorielle renforcée au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour relever les défis de sécurité régionale, notamment la cybercriminalité transfrontalière et la fraude en ligne.

Photo : Reuters/VNA/CVN

S'exprimant lors de la 30e réunion du Conseil de la Communauté politique et de sécurité de l'ASEAN (APSC), le 25 octobre, en marge du 47e Sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur, en Malaisie, M. Sugiono a déclaré qu'à mesure que la région devient de plus en plus connectée et dynamique, les pays membres de l'ASEAN doivent renforcer leur capacité à relever les défis multidimensionnels, notamment la criminalité transfrontalière.

Selon un communiqué du ministère indonésien des Affaires étrangères, le pays appelle l'APSC à renforcer la coordination avec la Communauté économique de l'ASEAN (AEC) et la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC) afin d'élaborer des réponses cohérentes et globales.

L'Indonésie a également proposé une réunion d'interface entre ces organismes sectoriels, ainsi qu'une collaboration plus étroite au sein même de l'APSC.

Sugiono a annoncé deux initiatives clés de l'Indonésie visant à renforcer la préparation et la coopération de l'ASEAN dans la lutte contre la cybercriminalité et la fraude en ligne qui compromettent la sécurité régionale, la stabilité économique et la résilience sociale.

Ces initiatives comprennent le Forum de dialogue sur la coopération policière pour l'entraide judiciaire en matière pénale, prévu du 27 au 29 octobre, et une discussion par simulation sur la préparation de l'ASEAN à la protection des citoyens à l'étranger, prévue les 4 et 5 décembre. Ces deux événements se tiendront à Bali.

Le ministre a déclaré que l'Indonésie saluait l'adoption de la Déclaration de l'ASEAN sur la lutte contre la cybercriminalité et la fraude en ligne en septembre dernier, la décrivant comme un reflet fort de l'engagement de l'ASEAN à protéger son espace numérique et sa sécurité régionale.

Il a souligné que cet élan arrive à point nommé, à l'approche de la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (également connue sous le nom de Convention de Hanoï) au Vietnam les 25 et 26 octobre.

VNA/CVN