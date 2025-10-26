Le 47e sommet de l'ASEAN débute en Malaisie

Le 47 e sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et les sommets connexes se sont ouverts dimanche 26 octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie, sur le thème "Inclusivité et durabilité".

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, président de l'ASEAN 2025, a déclaré que la concurrence croissante et l'incertitude grandissante testent non seulement les économies de l'ASEAN, mais aussi la volonté collective de l'ASEAN de garder foi en la coopération.

Il a noté que la force de l'ASEAN réside dans la conviction que le respect et la raison lient encore ses membres. Son discours a été suivi par la signature de la Déclaration sur l'admission du Timor-Leste au sein de l'ASEAN, marquant l'entrée du Timor-Leste en tant que 11e membre du groupe.

Lors des sommets prévus de dimanche 26 octobre à mardi 28 octobre, les dirigeants de l'ASEAN concentreront leurs discussions sur les questions liées à la construction de la communauté de l'ASEAN et de ses relations extérieures.

Ils délibéreront, entre autres, sur les moyens d'approfondir l'intégration régionale, de stimuler la croissance économique et d'améliorer la connectivité de l'ASEAN.

Fondée en 1967, l'organisation comprend le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam et le Timor-Leste.

Xinhua/VNA/CVN