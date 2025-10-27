Le PM plaide pour le partenariat stratégique global ASEAN - République de Corée

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a proposé lundi 27 octobre trois axes majeurs pour la promotion du partenariat stratégique global ASEAN - République de Corée lors de son discours au 26 e Sommet ASEAN - République de Corée à Kuala Lumpur, en Malaisie.

>> Sommet de l’ASEAN : Le PM appelle à mobiliser les 3 sources de force stratégique

>> Le Vietnam contribue à promouvoir l’économie numérique et la sécurité alimentaire régionales

>> Petit-déjeuner de travail des PM du Vietnam, du Cambodge et du Laos

Photo : VNA/CVN

Premièrement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’importance de renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement vers une orientation verte, numérique, circulaire et durable, de lancer des négociations sur la modernisation de l’Accord de libre-échange ASEAN - République de Corée (AKFTA) et de renforcer la coopération bilatérale et d’élargir la coopération à de nouveaux domaines tels que l’économie verte, l’économie numérique, l’intelligence artificielle (IA) et les chaînes d’approvisionnement.

Le chef du gouvernement a proposé à la République de Corée d’accroître les transferts de technologie, de contribuer à la formation de ressources humaines de haute qualité, de connecter les entreprises technologiques et de développer l’IA dans les domaines des énergies renouvelables, des infrastructures intelligentes et de l’agriculture verte.

Il a également appelé à soutenir les entreprises de l’ASEAN, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), pour qu’elles rejoignent les chaînes d’approvisionnement mondiales, et à favoriser la coopération en matière de développement sous-régional, notamment dans le cadre du mécanisme de coopération Mékong - République de Corée.

Deuxièmement, il a proposé d’approfondir les échanges culturels, éducatifs et populaires, notamment dans les domaines du tourisme, de l’économie du patrimoine, des industries créatives et des industries culturelles telles que le cinéma, la musique et le divertissement. Le développement des programmes de formation des talents et de l’enseignement professionnel, ainsi que la création de meilleures opportunités d’études et de travail en République de Corée pour les citoyens de l’ASEAN, devraient également être des priorités.

Troisièmement, il a souligné que l’ASEAN et la République de Corée devaient intensifier leurs contributions à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité dans la région ; et de défendre leurs intérêts et responsabilités communs dans la construction de la mer de l’Est en eaux de paix, de coopération et de développement durable.

Il a également affirmé le soutien du Vietnam aux efforts du gouvernement sud-coréen pour relancer le dialogue et la coopération intercoréens et pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne, ainsi que sa volonté de participer activement à ce processus afin de bâtir un environnement pacifique, stable et prospère dans la péninsule coréenne.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité plein succès au président Lee Jae Myung et à la République de Corée dans sa future présidence du Sommet des dirigeants économiques de l’APEC en 2025.

Lors du sommet, les dirigeants ont déclaré que les relations ASEAN-République de Corée se sont considérablement développées depuis leur accession au statut de partenariat stratégique global en 2024. La République de Corée est le cinquième partenaire commercial de l’ASEAN et la septième source d’investissements directs étrangers (IDE), avec des échanges commerciaux bilatéraux atteignant 208,2 milliards de dollars et des IDE en provenance de la République de Corée totalisant 7,6 milliards de dollars en 2024.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants ont salué la participation active de la République de Corée aux mécanismes de coopération de l’ASEAN, avec 95 % de la mise en œuvre du Plan d’action 2021-2025. Des projets tels que l’Académie numérique Corée-ASEAN et le Programme phare d’innovation numérique Corée-ASEAN (KADIF) ont renforcé les capacités numériques du bloc et encouragé l’émergence de talents régionaux.

Dans un contexte de mutations régionales et mondiales rapides et complexes, les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à renforcer leurs liens, à consolider la confiance mutuelle et à approfondir la coopération pour le développement et les intérêts communs des deux régions.

Ainsi, l’ASEAN et la République de Corée entameront la mise en œuvre de leur Plan d’action 2026-2030 et lanceront des négociations sur la modernisation de l’AKFTA en 2026, en y ajoutant de nouveaux domaines de collaboration de haut niveau tels que l’économie verte, l’économie numérique et la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Les deux parties ont également convenu d’élargir leur coopération dans des secteurs stratégiques tels que la transformation numérique, l’innovation, les énergies propres, les minéraux critiques, l’environnement durable, la sécurité maritime, la cybersécurité et la lutte contre la criminalité transnationale.

Dans son allocution, le président sud-coréen Lee Jae Myung a réaffirmé le ferme soutien de son pays à la centralité de l’ASEAN et aux Perspectives de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP), alignant la vision d’avenir de la République de Corée sur l’objectif de l’ASEAN de bâtir une communauté résiliente, innovante et centrée sur l’humain.

La République de Corée continuera d’aider l’ASEAN à mettre en œuvre l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique, à développer le réseau électrique de l’ASEAN, à réduire l’écart de développement et à améliorer la connectivité régionale.

VNA/CVN