47e Sommet de l’ASEAN

Le Premier ministre vietnamien rencontre le président du Conseil européen

Poursuivant ses activités en marge du 47 e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes en Malaisie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 27 octobre à Kuala Lumpur le président du Conseil européen (CE), Antonio Costa, pour échanger sur la coopération bilatérale et les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Le chef du gouvernement vietnamien a réaffirmé que l’Union européenne (UE) était l’un des partenaires de premier plan du Vietnam. Il a souligné la priorité urgente à résoudre dans les relations bilatérales : la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Il a réaffirmé la volonté politique forte et les efforts déterminés par le Vietnam dans ce domaine, et a proposé que le CE envoie prochainement une mission d’inspection INN au Vietnam afin d’évaluer les progrès et de lever au plus tôt le “carton jaune” imposé à la pêche vietnamienne.

Pham Minh Chinh a indiqué qu'il présidait chaque semaine des réunions avec les ministères, les branches et les localités concernées sur cette question. Il a également informé que le Vietnam coopérait activement avec les pays de la région, notamment les membres de l’ASEAN, pour promouvoir une pêche durable, renforcer les capacités des pêcheurs et des entreprises dans la transition vers une exploitation responsable, et encourager le passage de la pêche à l’aquaculture durable.

Concernant les orientations futures de la coopération Vietnam - UE, le Premier ministre a proposé de multiplier les échanges de haut niveau, de convenir d’une feuille de route pour élever les relations bilatérales, et de promouvoir la coopération économique, commerciale, d’investissement, ainsi que la science, la technologie et l’innovation comme piliers de la coopération.

Il a insisté sur la nécessité d’exploiter pleinement les opportunités offertes par l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), de coordonner les efforts pour résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises des deux parties et a appelé l’UE à encourager les États membres restants à ratifier l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA). Il a également invité les entreprises européennes à investir dans les projets stratégiques du Vietnam, notamment dans les infrastructures, les énergies renouvelables et la transition verte.

Appréciant le rôle important de l’UE sur la scène internationale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutenait l’initiative “Global Gateway” de l’Union européenne. Il a réitéré l’engagement du Vietnam à promouvoir activement le partenariat ASEAN - UE, en soulignant que le Vietnam continuera d’être une passerelle reliant l’UE à la région de l’Asie du Sud-Est.

Pour sa part, le président du CE Antonio Costa a souscrit aux priorités avancées par le Premier ministre vietnamien et a hautement apprécié le rôle et la position du Vietnam, notamment ses performances économiques remarquables. Il s’est réjoui du dialogue en cours entre les deux parties en vue d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique global, soulignant la volonté de l’UE de renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la transition verte et numérique, ainsi que dans la gestion des défis mondiaux et la promotion d’un ordre international fondé sur le droit.

Abordant les questions régionales et internationales, il a convenu d’intensifier la coopération multilatérale entre les deux parties et a affirmé que l’UE accordait une priorité au renforcement de ses liens avec l’ASEAN et les pays de la région. Dans un contexte mondial et régional marqué par de nombreuses incertitudes, il a salué l’approche constructive du Vietnam en matière de paix, de sécurité et de respect du droit international.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a invité le président du CE et les dirigeants de l’UE à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun. Antonio Costa a accepté l’invitation et a indiqué qu’il prévoirait prochainement cette visite.

