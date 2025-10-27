Malaisie

Le PM au 28e Sommet ASEAN+3 avec la Chine, le Japon et la R. de Corée

Le 27 octobre, au Centre des conférences de Kuala Lumpur, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté, avec les dirigeants des pays de l’ASEAN, de la Chine, du Japon et de la République de Corée, au 28 e Sommet ASEAN+3. Le directeur du Bureau de recherche macroéconomique ASEAN+3 (AMRO) et le président du Conseil d’affaires de l’Asie de l’Est (EABC) y ont pris part en tant qu’invités du président.

>> Sommet de l’ASEAN : Le PM appelle à mobiliser les 3 sources de force stratégique

>> Le Vietnam contribue à promouvoir l’économie numérique et la sécurité alimentaire régionales

>> Le PM plaide pour le partenariat stratégique global ASEAN - République de Corée

Photo : VNA/CVN

Les participants ont reconnu que depuis sa création en 1997, le mécanisme ASEAN+3 s’était affirmé comme un pilier essentiel de la coopération régionale, axé sur le renforcement des filets de sécurité économique et financière. La mise en œuvre de l’Initiative de Chiang Mai (CMIM) et le rôle croissant de l’AMRO contribuent à stabiliser les économies de la région, tandis que la Réserve de riz d'urgence de l'ASEAN+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve-APTERR) soutient la sécurité alimentaire régionale.

Les dirigeants ont souligné la nécessité de consolider le rôle moteur de l’ASEAN+3 dans un contexte mondial instable. Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une croissance inclusive et durable, du développement de l’économie numérique et verte, et du renforcement des mécanismes financiers régionaux.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a partagé son attente pour un ASEAN+3 plus uni, plus connecté et plus innovant. Il a proposé trois orientations : approfondir la coopération économique, commerciale et en matière de transition numérique et verte ; renforcer la résilience régionale, notamment dans la sécurité énergétique et alimentaire, et la réponse au changement climatique ; enfin, préserver un environnement pacifique et stable fondé sur le droit international, la Charte des Nations unies et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

À l’issue du Sommet, les dirigeants ont adopté une Déclaration sur le renforcement de la coopération économique et financière régionale.

VNA/CVN