Le Premier ministre vietnamien participe au 28e Sommet ASEAN - Japon

Dans l’après-midi du 26 octobre, dans le cadre du 47 e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes à Kuala Lumpur (Malaisie), le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, les autres dirigeants de l’ASEAN et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ont participé au 28ᵉ Sommet ASEAN - Japon.

Les deux parties ont convenu d’approfondir le partenariat stratégique global ASEAN-Japon, notamment en promouvant la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de l’innovation, des énergies propres, de l’éducation, de la santé, de la cybersécurité, de la sécurité alimentaire et du développement agricole durable, tout en optimisant le Fonds de coopération ASEAN - Japon (JAIF 3.0).

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, dans un contexte mondial et régional en évolution rapide et complexe, le partenariat stratégique global ASEAN - Japon doit connaître une transformation forte, "du cœur au cœur", "de l’action à l’action" et "de l’émotion à l’efficacité".

Le Premier ministre a proposé trois axes principaux de coopération.

Plus précisément, il a suggéré de renforcer les liens économiques en faveur d’une transition verte, inclusive et globale à l’ère numérique, tout en procédant rapidement à la mise à niveau de l’Accord de libre-échange, en donnant la priorité à la coopération dans les domaines de l’économie numérique, de l’économie verte, des chaînes d’approvisionnement durables et à la finalisation rapide de l’Accord aérien commun.

Il a appelé à promouvoir la coopération dans l’éducation, la formation, la santé, la science et la technologie ainsi que la protection de l’environnement, afin de réduire les écarts de développement, notamment en matière de formation de ressources humaines de haute qualité, d’applications des technologies numériques et de l’IA, ainsi que de renforcement des capacités de santé préventive, d’alerte et de réponse aux épidémies. Il a également souligné la nécessité de renforcer les échanges culturels riches en identité nationale entre l’ASEAN et le Japon.

Le Premier ministre a en outre proposé que le Japon intensifie le transfert de technologies et la formation des ressources humaines dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la sûreté nucléaire au profit des pays de l’ASEAN.

En insistant sur la coopération visant à maintenir la paix, la sécurité et la stabilité régionales, y compris le règlement pacifique des différends, notamment les différends maritimes, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), le Premier ministre a affirmé que l’ASEAN est prête à jouer un rôle constructif et à faciliter le dialogue entre les parties concernées, notamment à travers les mécanismes dirigés par l’ASEAN, dans la perspective d’une paix et d’une stabilité durables dans la péninsule coréenne.

À l’issue du Sommet, les dirigeants de l’ASEAN et du Japon ont adopté une Déclaration commune sur la promotion et la mise en œuvre de l’"ASEAN Outlook on the Indo-Pacific" (AOIP).

VNA/CVN