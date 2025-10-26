Le Cambodge et la Thaïlande signent un accord de paix

Le Cambodge et la Thaïlande ont signé un accord de paix à Kuala Lumpur le 26 octobre, marquant une étape officielle vers la fin du conflit et le rétablissement de la paix le long de leur frontière contestée.

Photo : Reuters/VNA/CVN

L'accord a été signé par le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul et son homologue cambodgien, Samdech Thipadei Hun Manet, en marge du 47e sommet de l'ASEAN, qui s'est ouvert le même jour à Kuala Lumpur.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, en sa qualité de président de l'ASEAN, et du président américain Donald Trump.

L'accord renforce l'accord de cessez-le-feu conclu en juillet 2025 à l'issue de négociations entre les deux pays. Il officialise également la création d'un groupe d'observateurs de l'ASEAN chargé de surveiller son respect et de prévenir de nouveaux affrontements dans la zone frontalière.

Cet accord représente une étape importante dans la diplomatie régionale de l'ASEAN, soulignant l'engagement du bloc en faveur de la prévention des conflits, de la stabilité et de la coopération durant la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025, placée sous le thème "Inclusivité et durabilité".

Le 25 octobre, le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan, a déclaré que le retrait des armes lourdes de la zone frontalière, ainsi que le retrait et la destruction des explosifs et des mines terrestres, constituaient un élément clé de l'accord de cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge. Selon lui, cette initiative visait à maintenir le cessez-le-feu entré en vigueur en juillet, suite à un accord entre les Premiers ministres cambodgien et thaïlandais mettant fin aux hostilités.

Photo : Xinhua/VNA

Le ministre Mohamad Hasan a souligné que l'ASEAN espérait que le cessez-le-feu serait maintenu et a exhorté les deux pays à poursuivre le dialogue et à œuvrer à un règlement pacifique de la question de la démarcation de la frontière.

La Thaïlande et le Cambodge se disputent depuis longtemps leur frontière commune de 817 kilomètres, les tensions ayant récemment dégénéré en escarmouches militaires. Le 28 juillet, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a présidé une réunion cruciale à Putrajaya, capitale administrative de la Malaisie, entre le Premier ministre cambodgien Hun Manet et le Premier ministre thaïlandais par intérim Phumtham Wechayachai. Cette réunion a contribué à apaiser les tensions le long de la frontière commune des deux pays.

Le cessez-le-feu, largement considéré comme une avancée majeure de l'ASEAN, a permis d'éviter une escalade militaire plus large et d'assurer la sécurité de milliers de civils.

VNA/CVN