Le Vietnam salue la signature d’un document de paix Cambodge - Thaïlande

En marge du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN en Malaisie, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères a salué la signature d’un document de paix entre le Cambodge et la Thaïlande, soulignant son importance pour la stabilité et la coopération régionales.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Le 26 octobre, en réponse à la question de journalistes concernant la réaction du Vietnam à la signature d’un document de paix entre le Cambodge et la Thaïlande, en marge du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes tenus en Malaisie, la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré :

"En tant que pays voisin du Cambodge et de la Thaïlande, et membre de l’ASEAN, le Vietnam s’intéresse à la signature, le 26 octobre 2025, d’un document de paix entre le Cambodge et la Thaïlande et s’en félicite. Il s’agit d’une étape importante et positive, qui témoigne de l’engagement des deux pays en faveur de la paix, de la coopération et du développement, conformément à la Charte de l’ASEAN et au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC).

Nous apprécions les efforts des pays concernés, notamment ceux de la Malaisie, présidente de l’ASEAN 2025, du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, des États-Unis et du président américain Donald Trump, ainsi que de toutes les autres parties impliquées dans la recherche d’une solution pacifique.

Le Vietnam est convaincu que ce document de paix servira de base pour consolider la confiance et à promouvoir une solution durable. Le Vietnam continuera à participer activement aux efforts communs de l’ASEAN visant à soutenir le Cambodge et la Thaïlande dans la mise en œuvre pleine et effective de ce document".

VNA/CVN