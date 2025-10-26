47e Sommet de l’ASEAN : le Timor-Leste devient officiellement le 11e membre de l’ASEAN

Le 26 octobre, lors du 47 e Sommet de l’ASEAN tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie, le Timor-Leste a officiellement adhéré à l’ASEAN, devenant ainsi son 11 e État membre.

Photo : VNA/CVN

Cette étape historique a été marquée par la signature solennelle de la Déclaration sur l’admission du Timor-Leste dans l’ASEAN, en présence des dirigeants des dix autres pays membres.

Dans son discours prononcé à cette occasion, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a affirmé que l’adhésion du Timor-Leste conférait une nouvelle signification à la vision du bloc, incarnant son objectif à long terme de bâtir une communauté régionale pacifique, stable, inclusive et prospère.

Il a souligné que cette adhésion "complète la famille de l’ASEAN, réaffirmant notre destin commun et notre profond sentiment de solidarité régionale", tout en assurant que "le développement et l’autonomie stratégique du Timor-Leste bénéficieront d’un soutien ferme et durable".

Le Timor-Leste avait officiellement présenté sa demande d’adhésion en 2011. Par la suite, plusieurs études de faisabilité ont été menées pour évaluer le niveau de préparation du pays en matière de stabilité politique, de capacité économique et d’institutions.

En 2022, l’ASEAN avait accordé au Timor-Leste le statut d’observateur, lui permettant de participer à toutes les réunions de l’organisation, y compris les sommets de l’ASEAN et les réunions connexes.

Cette adhésion marque la première expansion de l’ASEAN depuis 1999, année où le Cambodge avait rejoint l’organisation, et symbolise l’engagement renouvelé du bloc en faveur de la solidarité régionale, de l’inclusivité et du renforcement de l’identité de l’ASEAN.

VNA/CVN