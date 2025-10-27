L'Indonésie affirme son engagement envers les solutions de l'ASEAN aux crises régionales

Le président indonésien Prabowo Subianto a souligné l'engagement de son pays à promouvoir les solutions de l'ASEAN aux crises régionales, en particulier à la situation au Myanmar, lors de son allocution lors de la session de réflexion du 47 e Sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 26 octobre.

Le président indonésien Prabowo Subianto a appelé l'ASEAN à envisager le déploiement d'une mission d'observation au Myanmar, soulignant le rôle de l'organisation dans la promotion de la transparence et de la responsabilité démocratique en amont des élections générales prévues en décembre, ont rapporté les médias indonésiens.

L'envoyé spécial de la présidence de l'ASEAN devrait continuer à dialoguer avec toutes les parties prenantes concernées, a souligné le président.

Évoquant le consensus en cinq points de l'ASEAN visant à mettre fin à l'instabilité au Myanmar, le président Prabowo Subianto a affirmé que celui-ci devait rester la pierre angulaire de l'approche de l'ASEAN pour résoudre la crise.

Il a appelé à la poursuite des efforts pour obtenir un cessez-le-feu afin de créer un espace de dialogue constructif et a souligné que l'Indonésie était prête à soutenir la présidence de l'ASEAN pour engager toutes les parties vers un processus véritablement inclusif.

Concernant les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge, le dirigeant indonésien a salué le rôle du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim dans la facilitation du dialogue et a appelé les deux parties à aborder leurs divergences dans "l'esprit de l'ASEAN, en tant que famille".

